Российский режиссер разнес в пух и прах исторический фильм «Жанна Дюбарри»

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Фильм рассказывает о жизни Жанны Вобернье, последней фаворитке Людовика XV. Он погружает зрителей в эпоху Франции XVIII века с помощью роскошных нарядов и интерьеров Версаля. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, где его ожидали овации, однако критики были не так восторжены. Даже участие французского актера Пьера Ришара во второстепенной роли не смогло изменить их мнения, пишет runews24.ru.
Режиссер Игорь Зуйков назвал ряд причин, по которым фильм, вероятно, не получил успеха. Он отметил, что это уже не первый фильм о Жанне Вобернье, и новая версия стала слишком классической и предсказуемой. Режиссер использовал множество клише и наполнительной музыки, а также излишний закадровый текст. Он сравнил «Жанну Дюбарри» с другим фильмом — «Фавориткой» режиссера Йоргоса Лантимоса, отметив, что последний был более вдохновлен и оригинален.
Также Зуйков указал на проблему с кастингом фильма. Он заметил, что актриса не вызывает ни симпатии, ни пренебрежения, что является недостатком. Он также выразил недовольство появлением Джонни Деппа в фильме, которое, по его мнению, переплюнуло даже появление Пьера Ришара. В целом, фильм страдает от скучной и мелодраматичной истории, которая иногда напоминает о реальных страстях и ужасах тех времен.