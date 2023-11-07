Российский режиссер разнес в пух и прах исторический фильм «Жанна Дюбарри»

Также Зуйков указал на проблему с кастингом фильма. Он заметил, что актриса не вызывает ни симпатии, ни пренебрежения, что является недостатком. Он также выразил недовольство появлением Джонни Деппа в фильме, которое, по его мнению, переплюнуло даже появление Пьера Ришара. В целом, фильм страдает от скучной и мелодраматичной истории, которая иногда напоминает о реальных страстях и ужасах тех времен.