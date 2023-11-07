Роспотребнадзор раскрыл последние данные случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Башкирии

По данным федерального Роспотребнадзора, в Башкирии за девять месяцев 2023 года зарегистрировано 1 396 случаев заражения ВИЧ-инфекцией, что на 3% больше, чем в прошлом году. Особенно тревожным является увеличение числа случаев среди детского населения, которое увеличилось более чем в два раза. Если в январе–сентябре 2022 года было выявлено всего у трех детей до 14 лет, то в этом году уже семеро детей оказались заражены.