Роспотребнадзор раскрыл последние данные случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Башкирии

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
По данным федерального Роспотребнадзора, в Башкирии за девять месяцев 2023 года зарегистрировано 1 396 случаев заражения ВИЧ-инфекцией, что на 3% больше, чем в прошлом году. Особенно тревожным является увеличение числа случаев среди детского населения, которое увеличилось более чем в два раза. Если в январе–сентябре 2022 года было выявлено всего у трех детей до 14 лет, то в этом году уже семеро детей оказались заражены.
Уровень заболеваемости ВИЧ в Башкирии составил 34,83 на 100 тысяч жителей, что превышает средние значения по России (30,41). Наиболее опасная ситуация зафиксирована в Красноярском крае (66,92), Кемеровской (60,52) и Иркутской (56,76) областях. Это неприятная тенденция, которую необходимо принять меры по предотвращению и контролю распространения ВИЧ-инфекции в Башкирии.
Ранее Mkset сообщал, что в Башкирии за прошедший месяц было зарегистрировано 50 случаев опасной половой инфекции — сифилиса. За девять месяцев текущего года обнаружено 215 случаев заболевания сифилисом в республике, включая одного ребенка в возрасте младше 14 лет.