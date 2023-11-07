mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Роспотребнадзор раскрыл последние данные случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Башкирии

Роспотребнадзор раскрыл последние данные случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Башкирии

7 ноября 2023, 12:31
Фото: 1MI
В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией, в том числе среди детского населения.

По данным федерального Роспотребнадзора, в Башкирии за девять месяцев 2023 года зарегистрировано 1 396 случаев заражения ВИЧ-инфекцией, что на 3% больше, чем в прошлом году. Особенно тревожным является увеличение числа случаев среди детского населения, которое увеличилось более чем в два раза. Если в январе–сентябре 2022 года было выявлено всего у трех детей до 14 лет, то в этом году уже семеро детей оказались заражены.

Уровень заболеваемости ВИЧ в Башкирии составил 34,83 на 100 тысяч жителей, что превышает средние значения по России (30,41). Наиболее опасная ситуация зафиксирована в Красноярском крае (66,92), Кемеровской (60,52) и Иркутской (56,76) областях. Это неприятная тенденция, которую необходимо принять меры по предотвращению и контролю распространения ВИЧ-инфекции в Башкирии.

Ранее Mkset сообщал, что в Башкирии за прошедший месяц было зарегистрировано 50 случаев опасной половой инфекции — сифилиса. За девять месяцев текущего года обнаружено 215 случаев заболевания сифилисом в республике, включая одного ребенка в возрасте младше 14 лет.

#Общество#Башкирия#ВИЧ-инфекция#Борьба с ВИЧ#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Стали известны точные сроки строительства новой дороги Белорецк — Стерлитамак
Сегодня, 06:59
«Шоу еще не последнее»: астроном из Уфы объяснила причину появления северного сияния
Сегодня, 09:30
Полицейские ищут мужчину, устроившего взрыв на детской площадке в Сипайлово
Вчера, 10:02
«Дорога убитая»: в Башкирии планируют строительство дороги к памятникам природы
Сегодня, 07:51
В Башкирии раскрыли тайну исчезновения японских карпов на минеральном источнике
Сегодня, 06:28
В Башкирии началась массовая драка из-за разлитого пива
Сегодня, 06:04