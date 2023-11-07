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Published Сегодня, 15:33

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Updated Сегодня, 15:36

«Пытались охранять селебрити»: как ЧОП Моргенштерна* охранял гособъекты в Башкирии

«Пытались охранять селебрити»: как ЧОП Моргенштерна* охранял гособъекты в Башкирии

7 ноября 2023, 15:33
Фото: скрин видео
Алишер Моргенштерн, рэпер из Уфы, рассказал подробности своей доли в частном охранном предприятии в Уфе, которое выиграло несколько госконтрактов, в интервью с Ксенией Собчак, журналисткой, которое было опубликовано сегодня, 7 ноября.

Рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн* в интервью с Ксенией Собчак рассказал о том, что ему принадлежала доля в частном охранном предприятии в Уфе, которая получала государственные контракты на охрану гособъектов.

Среди них ЧОП охранял театр оперы и балета, здание башкирского телевидения, а также здание районной администрации.

Чтобы «не усложнять себе жизнь» и не создавать новую охранную организацию, Моргенштерн*, якобы по предложению своего охранника Азиза, решили открыть еще одну на базе уже существующей. Они договорились с Василием Семеновым, у которого уже давно была охранная организация в Уфе.

* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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