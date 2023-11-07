«Пытались охранять селебрити»: как ЧОП Моргенштерна* охранял гособъекты в Башкирии

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн* в интервью с Ксенией Собчак рассказал о том, что ему принадлежала доля в частном охранном предприятии в Уфе, которая получала государственные контракты на охрану гособъектов.
Среди них ЧОП охранял театр оперы и балета, здание башкирского телевидения, а также здание районной администрации.
Чтобы «не усложнять себе жизнь» и не создавать новую охранную организацию, Моргенштерн*, якобы по предложению своего охранника Азиза, решили открыть еще одну на базе уже существующей. Они договорились с Василием Семеновым, у которого уже давно была охранная организация в Уфе.
* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.