«Пытались охранять селебрити»: как ЧОП Моргенштерна* охранял гособъекты в Башкирии

Чтобы «не усложнять себе жизнь» и не создавать новую охранную организацию, Моргенштерн*, якобы по предложению своего охранника Азиза, решили открыть еще одну на базе уже существующей. Они договорились с Василием Семеновым, у которого уже давно была охранная организация в Уфе.