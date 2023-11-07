Поезд Деда Мороза определил примерную дату прибытия в Уфу

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Ориентировочная дата прибытия — 19 декабря, сообщает издание «Ufa.aif» со ссылкой на Куйбышевскую железную дорогу.
В конце недели будет озвучена точная дата прибытия поезда Деда Мороза в Уфу. В этом году поезд приедет только в столицу Башкирии, а цена билета останется неизменной.
Напомним, в прошлом году поезд Деда Мороза из Великого Устюга приезжал в Уфу 7 декабря. Mkset побывал на мероприятие и рассказал все подробности в сюжете.