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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Поезд Деда Мороза определил примерную дату прибытия в Уфу

Поезд Деда Мороза определил примерную дату прибытия в Уфу

7 ноября 2023, 13:05
Фото: 1MI
Известна ориентировочная дата прибытия поезда Деда Мороза в столицу Башкирии

Ориентировочная дата прибытия — 19 декабря, сообщает издание «Ufa.aif» со ссылкой на Куйбышевскую железную дорогу.

В конце недели будет озвучена точная дата прибытия поезда Деда Мороза в Уфу. В этом году поезд приедет только в столицу Башкирии, а цена билета останется неизменной.

Напомним, в прошлом году поезд Деда Мороза из Великого Устюга приезжал в Уфу 7 декабря. Mkset побывал на мероприятие и рассказал все подробности в сюжете.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Виалина Ахсанова#Поезд
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