«Норильский никель» запустил программу по улучшению экологии в Норильске

Генеральный директор компании «Норникель» Владимир Потанин отметил, что даже после введения антироссийских санкций работы по улучшению экологии Красноярского края не остановились. Для реализации этого экологического проекта были созданы цеха, размер которых близок к основному производственному комплексу. После запуска новых установок по переработке диоксида серы только на одном Надеждинском заводе Красноярского края будет производиться около 4 миллионов тонн гипса ежегодно, что приблизительно соответствует общему объему производства гипса предприятиями по всей Российской Федерации.