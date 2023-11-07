«Норильский никель» запустил программу по улучшению экологии в Норильске

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
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Однако в Норильске начали внедрять уникальные технологии, которые изменят представление о том, как можно сохранить окружающую среду без необходимости остановки производства. Об этом пишет newizv.ru.
Как пишет издание, одним из основных веществ, накапливающихся в атмосфере и загрязняющих воздух в Норильске, является диоксид серы. Для решения данной проблемы была специально разработана «Серная программа», реализацию которой осуществляет «Норильский никель».
Диоксид серы представляет собой побочный продукт производства на предприятиях «Норильского никеля» меди, никеля, кобальта и палладия — тех самых «зеленых металлов», необходимых для экологически чистых технологий, таких как электромобили и генераторы электричества из возобновляемых источников. При этом диоксид серы поддерживает развитие неатомной, водородной энергетики по всему миру.
Таким образом, несмотря на побочные эффекты производства, развитие возобновляемых источников энергии может способствовать спасению Земли от климатической катастрофы.
В Норильске экологическую проблему необходимо решать, и компания «Норникель» уже разработала комплексную программу, целью которой является значительное снижение объема вредных выбросов и существенное улучшение экологической ситуации в городе. Компания закрыла старый никелевый завод и перераспределила его производство на другие площадки, которые действуют за пределами городской черты.
Здесь внедряется технология, способная снизить загрязнение воздуха на 30%. Этот уникальный метод позволяет эффективно нейтрализовать вредные выбросы, решая проблему загрязнения воздуха. Проект основан на улавливании и переработке диоксида серы в серную кислоту, которая затем полностью нейтрализуется с использованием известняка, превращаясь в экологически безопасный гипс. Этот инновационный проект, названный «Серная программа», планируется внедрить на всей территории страны, он включен в федеральный проект по экологии «Чистый воздух».
Генеральный директор компании «Норникель» Владимир Потанин отметил, что даже после введения антироссийских санкций работы по улучшению экологии Красноярского края не остановились. Для реализации этого экологического проекта были созданы цеха, размер которых близок к основному производственному комплексу. После запуска новых установок по переработке диоксида серы только на одном Надеждинском заводе Красноярского края будет производиться около 4 миллионов тонн гипса ежегодно, что приблизительно соответствует общему объему производства гипса предприятиями по всей Российской Федерации.
«Норникель» уже успешно провел испытания гипса в партнерстве с крупнейшим отечественным производителем строительно-отделочных материалов «Волма». Первые партии гипса, произведенные на мощностях «Серной программы», подтвердили, что этот материал прекрасно подходит для изготовления строительных смесей.