Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Как сообщает gorod55.ru, девиз прошедшего мероприятия — «Экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантического океана до Тихого». Участники форума обсуждали инновационные технологии, эффективные методики управления и модели инвестирования, запускаемые в целях модернизации агропромышленного сектора, развитие энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры.
В роли организаторов XVI Веронского Евразийского экономического форума были заявлены некоммерческая ассоциация «Познаем Евразию» (Италия), Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, а также Фонд Росконгресс.
В число участников мероприятия включили авторитетных политиков и общественников, профильных специалистов, предпринимателей и сотрудников финансовых институтов. Стороны вели дискуссии о перспективах роста взаимодействия в отраслях торговли и экономики в рамках развития Большой Евразии.
Деловая программа мероприятия, рассчитанная на два дня, включала обсуждения актуальных стратегий торгового, инвестиционного и технологического партнерства стран Евразии, потенциала для модернизации сырьевых и энергетических рынков.
Деловое и политическое сообщество, транслирующее ценности евразийского пространства, отметило значимость деятельности по сохранению единого для целого континента рынка.
«Веронский Евразийский экономический форум исторически является площадкой, которая работает для достижения одной цели — объяснить и с цифрами на руках показать взаимовыгодность сотрудничества на общем пространстве от Лиссабона до Владивостока. Евразийский экономический форум состоялся в очень важное время: именно сегодня формируются не только новые правила игры в мире, но и контуры нового экономического уклада», — подвел итоги состоявшегося мероприятия советник главы российского государства Антон Кобяков.
Веронский экономический форум, который сейчас имеет большое значение для развития предпринимательства, в 2023 году смог в очередной раз организовать обширную и интересную культурную программу: прошел кинофестиваль нового итальянского кино N.I.C.E., были проведены музыкальный концерт «Звезды Сан-Ремо», а также выставка керамики мастеров Флоренции и Самарканда — городов-побратимов.