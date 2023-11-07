На Веронском Евразийском экономическом форуме обсуждались механизмы взаимодействия

«Веронский Евразийский экономический форум исторически является площадкой, которая работает для достижения одной цели — объяснить и с цифрами на руках показать взаимовыгодность сотрудничества на общем пространстве от Лиссабона до Владивостока. Евразийский экономический форум состоялся в очень важное время: именно сегодня формируются не только новые правила игры в мире, но и контуры нового экономического уклада», — подвел итоги состоявшегося мероприятия советник главы российского государства Антон Кобяков.