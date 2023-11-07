Массовая драка, ЧОП Моргенштерна* и испорченная детская площадка

В минувшие выходные в Туймазах произошла драка между посетителями одного из питейных заведений города. В настоящий момент участники конфликта задержаны сотрудниками полиции и доставлены в Отдел МВД России по Туймазинскому району. По предварительной информации, конфликт между посетителями бара произошел после того, как один из них разлил стоявшее на столе пиво. В ходе словесной перепалки мужчины решили покинуть заведение и продолжить выяснение отношений уже на улице. Впоследствии между ними завязалась драка. Очевидцы происшествия пытались их разнять.