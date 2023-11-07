Массовая драка, ЧОП Моргенштерна* и испорченная детская площадка

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Updated Сегодня, 17:04
В минувшие выходные в Туймазах произошла драка между посетителями одного из питейных заведений города. В настоящий момент участники конфликта задержаны сотрудниками полиции и доставлены в Отдел МВД России по Туймазинскому району. По предварительной информации, конфликт между посетителями бара произошел после того, как один из них разлил стоявшее на столе пиво. В ходе словесной перепалки мужчины решили покинуть заведение и продолжить выяснение отношений уже на улице. Впоследствии между ними завязалась драка. Очевидцы происшествия пытались их разнять.
В Уфе неизвестные сломали ряд элементов детской площадки в открытом на прошлой неделе сквере Михалева. На фото, появившихся в соцсетях видно, что вандалы вырвали из земли игрушечный штурвал и вытащили несколько деталей из декоративного панно для игры в морской бой. Сквер Михалева был открыт в Уфе в пятницу, 3 октября. Новое городское пространство появится рядом с Дворцом спорта в Октябрьском районе столицы. Как заявил ранее глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников, основной тематикой в экстерьере парка станет хоккей.
Радий Хабиров назвал дорогу ведущую к водопаду «убитой» и заявил о необходимости вмешаться в ситуацию. Хабиров прокомментировал итоги своей поездки в Ишимбайский район республики. В частности, глава Башкирии поделился своими впечатлениями от природных памятников — водопаде Кук-Караук и пещере Салавата Юлаева. По его словам, эти места живописны, но добраться к ним крайне проблематично. По словам Хабирова, дорога не имеет характера соединения населенных пунктов, потому что их там нет практически. Также он предлагает тему развития этой части обсудить на заседании Башкортостанского отделения Русского географического общества.
Многодетная мама из Куюргазинского района Башкирии решила стать добровольцем и отправиться в зону СВО, об этом сообщил глава района Юлай Ильясов. Женщина, которая по профессии повар, будет заниматься приготовлением еды на передовой. Во время своей службы она оставляет своих детей под заботой своей мамы. Глава района отметил, что доброволец считает башкирских женщин скромными, но смелыми и уверена, что сможет помочь нашим воинам приблизить Победу. Ильясов также пожелал женщине удачи и силы во время ее службы.
Рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн* в интервью с Ксенией Собчак рассказал о том, что ему принадлежала доля в частном охранном предприятии в Уфе, которая получала государственные контракты на охрану гособъектов. Среди них ЧОП охранял театр оперы и балета, здание башкирского телевидения, а также здание районной администрации. Чтобы «не усложнять себе жизнь» и не создавать новую охранную организацию, Моргенштерн*, якобы по предложению своего охранника Азиза, решили открыть еще одну на базе уже существующей.
Детсад в Ишимбае возместит ущерб за ожоги ребенка. Малыш случайно засунул ногу в радиатор и не смог ее вытащить. Няня пришла на помощь, когда рана уже сильно опухла от ожога. В результате, малыш получил ожог 3-й степени, и ему пришлось пересаживать кожу. Решение о выплате компенсации было принято районным судом, который признал детский сад ответственным за происшествие, сообщает тг-канал Mash Batash. Общая сумма компенсации составляет 465 тысяч рублей, из которых 430 тысяч рублей предназначены в качестве компенсации за моральный ущерб.
Корреспондент Mkset побеседовал с учителями и рассказал, на что жалуются педагоги Башкирии. Подробнее в сюжете.
* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.