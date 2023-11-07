Многодетная мать из Башкирии решила стать добровольцем и отправиться на СВО

Многодетная мама из Куюргазинского района Башкирии решила стать добровольцем и отправиться в зону СВО, об этом сообщил глава района Юлай Ильясов. Женщина, которая по профессии повар, будет заниматься приготовлением еды на передовой. Во время своей службы она оставляет своих детей под заботой своей мамы.