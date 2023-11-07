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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Многодетная мама из Башкирии уходит на службу в СВО

Многодетная мать из Башкирии решила стать добровольцем и отправиться на СВО

7 ноября 2023, 09:23
Фото: 1MI

Многодетная мама из Башкирии уходит на службу в СВО

Глава района Юлай Ильясов сообщил, что в зону СВО, добровольцем, отправилась многодетная мама из Куюргазинского района Башкирии.

Многодетная мама из Куюргазинского района Башкирии решила стать добровольцем и отправиться в зону СВО, об этом сообщил глава района Юлай Ильясов. Женщина, которая по профессии повар, будет заниматься приготовлением еды на передовой. Во время своей службы она оставляет своих детей под заботой своей мамы.

Глава района отметил, что доброволец считает башкирских женщин скромными, но смелыми и уверена, что сможет помочь нашим воинам приблизить Победу. Ильясов также пожелал женщине удачи и силы во время ее службы.

Ранее Mkset сообщал, что в зону СВО добровольцем отправилась 52-летняя жительница Башкирии. Она прошла трехмесячное обучение в Самарской области, и теперь она будет служить в медицинском полку.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Добровольцы#Виалина Ахсанова
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