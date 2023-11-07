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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Игорь Зуйков рассказал о пользе ретроспективных показов

7 ноября 2023, 14:13
Посещение кинотеатра — один из самых доступных способов провести время. Выбрав подходящий фильм, можно интересно и приятно провести время с семьей, друзьями или в одиночестве. Но если обычное кино немного наскучило, то есть интересная альтернатива.

Режиссер Игорь Зуйков в интервью ИА RuNews24.ru предложил посещать мероприятия с показом ретроспектив, где можно посмотреть фильмы Тарковского, Линча и других известных режиссеров.

«Я уже давно не хожу в кино, меня полностью устраивает просмотр фильмов на онлайн-платформах. Но как режиссер я могу посоветовать посещать ретроспективы. Недавно были показаны фильмы Тарковского и Линча, а скоро состоится показ фильмов Феллини», — отметил Зуйков.

Также специалист рекомендовал посещать сеансы фильмов, которые были показаны на последних европейских кинофестивалях, и в целом смотреть более серьезное кино.

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