Игорь Зуйков рассказал о пользе ретроспективных показов

Посещение кинотеатра — один из самых доступных способов провести время. Выбрав подходящий фильм, можно интересно и приятно провести время с семьей, друзьями или в одиночестве. Но если обычное кино немного наскучило, то есть интересная альтернатива.