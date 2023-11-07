Игорь Зуйков рассказал о пользе ретроспективных показов

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Режиссер Игорь Зуйков в интервью ИА RuNews24.ru предложил посещать мероприятия с показом ретроспектив, где можно посмотреть фильмы Тарковского, Линча и других известных режиссеров.
«Я уже давно не хожу в кино, меня полностью устраивает просмотр фильмов на онлайн-платформах. Но как режиссер я могу посоветовать посещать ретроспективы. Недавно были показаны фильмы Тарковского и Линча, а скоро состоится показ фильмов Феллини», — отметил Зуйков.
Также специалист рекомендовал посещать сеансы фильмов, которые были показаны на последних европейских кинофестивалях, и в целом смотреть более серьезное кино.