Глава Крыма поддержал идею железной дороги в республику через новые регионы

Глава Крыма, Сергей Аксенов, выразил свою поддержку идеи строительства железной дороги, которая проходила бы через Запорожскую и Херсонскую области, а также ДНР и ЛНР, с целью создания альтернативного маршрута в республику, помимо Крымского моста, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».