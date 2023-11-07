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Глава Крыма поддержал идею железной дороги в республику через новые регионы

Глава Крыма поддержал идею железной дороги в республику через новые регионы

7 ноября 2023, 11:20
Фото: 1MI
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал идею строительства железной дороги от Ростова-на-Дону в Крым через Запорожскую, Херсонскую области, а также ДНР и ЛНР как альтернативный маршрут крымскому мосту.

Глава Крыма, Сергей Аксенов, выразил свою поддержку идеи строительства железной дороги, которая проходила бы через Запорожскую и Херсонскую области, а также ДНР и ЛНР, с целью создания альтернативного маршрута в республику, помимо Крымского моста, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Евгений Балицкий, губернатор Запорожской области, объявил о намерении построить железнодорожную дорогу, соединяющую Ростовскую область и Крым. По его словам, маршрут пройдет через Мариуполь и Бердянск.

Аксенов поддержал данную идею и отметил, что это позволило бы сократить логистические задачи и уменьшить зависимость от Крымского моста, который имеет ограничения на количество проходящих пар. Глава Крыма отметил, что окончательный проект железнодорожных путей находится на стадии обсуждения.

Ранее власти Крыма уже призывали граждан, планирующих посетить полуостров, использовать альтернативный маршрут через новые регионы РФ.

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