Глава Башкирии прокомментировал строительство новой дороги, которая соединит 3 района

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Власти Башкирии планируют соединить асфальтовой дорогой Ишимбайский, Бурзянский и Белорецкий районы. Так, в ближайшее время планируется начать первый этап строительства объекта, протяженностью 8 километров — от села Макарово в направлении Кулгунино в Ишимбайском районе
— Начинаем большой проект для нашей республики. Он именно для республики проект — это формировать и строить дорогу от деревни Макарово до Авзяна. Мы с вами соединим два района асфальтовой хорошей дорогой, которая пересекает чрезвычайно сложные ландшафты, потому что там и подъемы, и горы, и взрывные работы там надо будет делать. Средняя южная часть и мы сможем потоки отправлять напрямую в сторону Белорецка и Бурзянского района, — отметил Радий Хабиров.
Глава Башкирии подчеркнул, что новая дорогая облегчит транспортную доступность для местных жителей, а также откроет новые возможности для развития туризма в Башкирии.