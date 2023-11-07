Глава Башкирии прокомментировал строительство новой дороги, которая соединит 3 района

Власти Башкирии планируют соединить асфальтовой дорогой Ишимбайский, Бурзянский и Белорецкий районы. Так, в ближайшее время планируется начать первый этап строительства объекта, протяженностью 8 километров — от села Макарово в направлении Кулгунино в Ишимбайском районе