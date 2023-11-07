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Published Сегодня, 06:59

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Updated Сегодня, 08:03

Глава Башкирии прокомментировал строительство новой дороги, которая соединит 3 района

Глава Башкирии прокомментировал строительство новой дороги, которая соединит 3 района

7 ноября 2023, 06:59
Фото: 1MI
По мнению Хабирова, новая дорога будет во многом похожа на автодорогу Бирск — Тастуба — Сатка

Власти Башкирии планируют соединить асфальтовой дорогой Ишимбайский, Бурзянский и Белорецкий районы. Так, в ближайшее время планируется начать первый этап строительства объекта, протяженностью 8 километров — от села Макарово в направлении Кулгунино в Ишимбайском районе

— Начинаем большой проект для нашей республики. Он именно для республики проект — это формировать и строить дорогу от деревни Макарово до Авзяна. Мы с вами соединим два района асфальтовой хорошей дорогой, которая пересекает чрезвычайно сложные ландшафты, потому что там и подъемы, и горы, и взрывные работы там надо будет делать. Средняя южная часть и мы сможем потоки отправлять напрямую в сторону Белорецка и Бурзянского района, — отметил Радий Хабиров.

Глава Башкирии подчеркнул, что новая дорогая облегчит транспортную доступность для местных жителей, а также откроет новые возможности для развития туризма в Башкирии.

#Общество#Дороги#Новости Башкирии#Дорожный ремонт#Азамат Нухов#Реконструкция дороги#Управление дорожного хозяйства
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