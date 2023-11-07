Форум по борьбе с фейками соберет экспертов по влиянию ложной информации на социум

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
По состоянию на начало ноября 2023 года в российском сегменте интернета обнаружили уже более 11 миллионов копий фейков: об этом рассказали в АНО «Диалог Регионы». Ожидается, что за три года число недостоверных сообщений увеличится почти десятикратно. Об этом информирует gorod55.ru.
Стало известно, что в рамках деловой программы предстоящего форума речь зайдет о воздействии недостоверной информации на разные сферы жизни общества, об обеспечении информационных противодействий, формировании рынка фактчекинга и действиях по борьбе с дипфейками. Предполагается, что мероприятия форума посетят иностранные гости.
«Для сравнения: в 2021 году было всего лишь 1,5 миллиона уникальных ссылок с фейками. Мы ожидаем, что до конца года число копий фейков вырастет до 12,5 миллиона, а на 2024 год прогнозируем рост до 15 миллионов», — заявил советник гендиректора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров. Он также описал динамику ситуации как высокую, подчеркнув, что влияние фейков растет, тогда как четкий ответ на угрозу пока не найден.
Макаров отметил, что форум будет проводиться в закрытом формате — для экспертного сообщества. В рамках мероприятия ожидается запуск «фабрики мыслей» с привлечением федеральных органов власти, СМИ, бизнеса и профильных экспертов.
По информации специалистов организации, жертвами недостоверной информации чаще всего оказываются мужчины и женщины старше 40 лет с высшим или средним образованием. Люди с высшим образованием признаются, что обнаруживают фейки чаще. При этом мужчины сталкиваются с ложной информацией на 10% чаще женщин.
В АНО «Диалог Регионы» заявили, что в 2023 году в лидирующую пятерку тем по числу уникальных кейсов вошли вопросы, касающиеся СВО и мобилизации, политической сферы, социально значимых происшествий, здравоохранения, промышленной сферы. 90% просмотров фейков приходится на новости из данных сегментов.