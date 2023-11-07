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Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Стоимость жизни в Башкирии выросла на 0,3%

Эксперты подсчитали, сколько денег потребуется для жизни в Башкирии

7 ноября 2023, 03:38
Фото: Midjourney

Стоимость жизни в Башкирии выросла на 0,3%

Данные статистики публикует Росстат.

Так, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Башкирии в сентябре 2023 года составила 18 879 рублей. По сравнению с августом текущего года его стоимость выросла на 0,3%.

Отметим, что по мнению экспертов данной суммы должно быть достаточно для поддержания удовлетворительного уровня жизни граждан региона. В целом по России средняя цена фиксированного набора товаров и услуг составила 21 074 рубля в месяц.

По данным Росстата, самая высокая стоимость потребительского набора была зафиксирована в Чукотском автономном округе, где она достигла 35 290 рублей.

#Общество#Башкирия#Статистика#Новости Башкирии#Цены#Азамат Нухов#Средняя стоимость
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