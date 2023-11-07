Эксперты подсчитали, сколько денег потребуется для жизни в Башкирии

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Так, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Башкирии в сентябре 2023 года составила 18 879 рублей. По сравнению с августом текущего года его стоимость выросла на 0,3%.
Отметим, что по мнению экспертов данной суммы должно быть достаточно для поддержания удовлетворительного уровня жизни граждан региона. В целом по России средняя цена фиксированного набора товаров и услуг составила 21 074 рубля в месяц.
По данным Росстата, самая высокая стоимость потребительского набора была зафиксирована в Чукотском автономном округе, где она достигла 35 290 рублей.