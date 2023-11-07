«Дорога убитая»: в Башкирии планируют строительство дороги к памятникам природы

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Радий Хабиров прокомментировал итоги своей поездки в Ишимбайский район республики. В частности, глава Башкирии поделился своими впечатлениями от природных памятников — водопаде Кук-Караук и пещере Салавата Юлаева. По его словам, эти места живописны, но добраться к ним крайне проблематично.
«Красивейшие места водопад Кук-Караук и пещера Салавата Юлаева — места красивейшие, дорога убитая. Вернее, там нет дороги и ее никогда не делали. Нам надо туда вмешиваться. Эта дорога не имеет характера соединения населенных пунктов, потому что их там нет практически. Но я предлагаю тему развития этой части обсудить на заседании Башкортостанского отделения Русского географического общества», — сказал Радий Хабиров.