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«Дорога убитая»: в Башкирии планируют строительство дороги к памятникам природы

7 ноября 2023, 07:51

Глава Башкирии высказался о дороге к водопаду к водопаду Кук-Караук

Радий Хабиров назвал дорогу ведущую к водопаду «убитой» и заявил о необходимости вмешаться в ситуацию.

Радий Хабиров прокомментировал итоги своей поездки в Ишимбайский район республики. В частности, глава Башкирии поделился своими впечатлениями от природных памятников — водопаде Кук-Караук и пещере Салавата Юлаева. По его словам, эти места живописны, но добраться к ним крайне проблематично.

«Красивейшие места водопад Кук-Караук и пещера Салавата Юлаева — места красивейшие, дорога убитая. Вернее, там нет дороги и ее никогда не делали. Нам надо туда вмешиваться. Эта дорога не имеет характера соединения населенных пунктов, потому что их там нет практически. Но я предлагаю тему развития этой части обсудить на заседании Башкортостанского отделения Русского географического общества», — сказал Радий Хабиров.
#Общество#Ремонт дорог#Ямы на дорогах#Новости Башкирии#Хабиров#Дорожный ремонт#Азамат Нухов#Природа#Памятник живой природы
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