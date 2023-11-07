«Дорога убитая»: в Башкирии планируют строительство дороги к памятникам природы

Радий Хабиров прокомментировал итоги своей поездки в Ишимбайский район республики. В частности, глава Башкирии поделился своими впечатлениями от природных памятников — водопаде Кук-Караук и пещере Салавата Юлаева. По его словам, эти места живописны, но добраться к ним крайне проблематично.