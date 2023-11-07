Детсад в Ишимбае возместит ущерб за ожоги ребенка

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Весной этого года, малыш застрял ногой в радиаторе и получил серьезные ожоги. Решение о выплате компенсации было принято районным судом, который признал детский сад ответственным за происшествие, сообщает тг-канал «Mash Batash». Общая сумма компенсации составляет 465 тысяч рублей, из которых 430 тысяч рублей предназначены в качестве компенсации за моральный ущерб.
Напомним, что инцидент произошёл в марте текущего года. Малыш случайно засунул ногу в радиатор и не смог ее вытащить. Няня пришла на помощь, когда рана уже сильно опухла от ожога. В результате, малыш получил ожог 3-й степени, и ему пришлось пересаживать кожу.