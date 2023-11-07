Детсад в Ишимбае возместит ущерб за ожоги ребенка

Весной этого года, малыш застрял ногой в радиаторе и получил серьезные ожоги. Решение о выплате компенсации было принято районным судом, который признал детский сад ответственным за происшествие, сообщает тг-канал «Mash Batash». Общая сумма компенсации составляет 465 тысяч рублей, из которых 430 тысяч рублей предназначены в качестве компенсации за моральный ущерб.