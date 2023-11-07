mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Детсад в Ишимбае возместит ущерб за ожоги ребенка

Детсад в Ишимбае возместит ущерб за ожоги ребенка

7 ноября 2023, 12:07
Фото: 1MI
Ребенок получил ожог левой голени по причине ненадлежащего исполнения должностных обязанностей персоналом учреждения.

Весной этого года, малыш застрял ногой в радиаторе и получил серьезные ожоги. Решение о выплате компенсации было принято районным судом, который признал детский сад ответственным за происшествие, сообщает тг-канал «Mash Batash». Общая сумма компенсации составляет 465 тысяч рублей, из которых 430 тысяч рублей предназначены в качестве компенсации за моральный ущерб.

Напомним, что инцидент произошёл в марте текущего года. Малыш случайно засунул ногу в радиатор и не смог ее вытащить. Няня пришла на помощь, когда рана уже сильно опухла от ожога. В результате, малыш получил ожог 3-й степени, и ему пришлось пересаживать кожу.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Детсад#Виалина Ахсанова#Ожоги
Подпишитесь
Стали известны точные сроки строительства новой дороги Белорецк — Стерлитамак
Сегодня, 06:59
«Шоу еще не последнее»: астроном из Уфы объяснила причину появления северного сияния
Сегодня, 09:30
Полицейские ищут мужчину, устроившего взрыв на детской площадке в Сипайлово
Вчера, 10:02
«Дорога убитая»: в Башкирии планируют строительство дороги к памятникам природы
Сегодня, 07:51
В Башкирии раскрыли тайну исчезновения японских карпов на минеральном источнике
Сегодня, 06:28
В Башкирии началась массовая драка из-за разлитого пива
Сегодня, 06:04