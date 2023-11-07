Айгерим и Матео: известны редкие имена новорожденных в Башкирии

Ранее Mkset сообщал список самых необычных имен новорожденных в Башкирии за период с 1 января по 23 октября. Среди женских имен отмечаются Юсро, Азель, Диляна, Гульфия и Эммануэла. Среди мужских имен самыми редкими оказались Сайфуллох, Матвей-Мэттью, Берк Эфе, Денислам и Ахмадхон.