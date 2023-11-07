Айгерим и Матео: известны редкие имена новорожденных в Башкирии

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Среди наиболее необычных женских имен оказались Леся, Виола, Альфира, Айгерим и Айгузаль. Среди мужских имен выделяются Маркелл, Фидель, Музаффар, Матео и Амелия.
Самыми популярными именами для девочек стали Амина, а для мальчиков — Амирам.
Ранее Mkset сообщал список самых необычных имен новорожденных в Башкирии за период с 1 января по 23 октября. Среди женских имен отмечаются Юсро, Азель, Диляна, Гульфия и Эммануэла. Среди мужских имен самыми редкими оказались Сайфуллох, Матвей-Мэттью, Берк Эфе, Денислам и Ахмадхон.