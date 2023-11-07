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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Родители из Башкирии назвали мальчика необычным именем

Айгерим и Матео: известны редкие имена новорожденных в Башкирии

7 ноября 2023, 14:06
Фото: 1MI

Родители из Башкирии назвали мальчика необычным именем

Реестр ЗАГС опубликовал список самых редких имен, присвоенных вновь рожденным в Башкирии. Данные статистики относятся к периоду с 1 января по 2 ноября.

Среди наиболее необычных женских имен оказались Леся, Виола, Альфира, Айгерим и Айгузаль. Среди мужских имен выделяются Маркелл, Фидель, Музаффар, Матео и Амелия.

Самыми популярными именами для девочек стали Амина, а для мальчиков — Амирам.

Ранее Mkset сообщал список самых необычных имен новорожденных в Башкирии за период с 1 января по 23 октября. Среди женских имен отмечаются Юсро, Азель, Диляна, Гульфия и Эммануэла. Среди мужских имен самыми редкими оказались Сайфуллох, Матвей-Мэттью, Берк Эфе, Денислам и Ахмадхон.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#ЗАГС
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