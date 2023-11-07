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Published Сегодня, 07:12

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Updated Сегодня, 07:14

Акушер-гинеколог дала советы, как легче перенести беременность

7 ноября 2023, 07:12
Акушер-гинеколог, специалист медицинского факультета Университета «Синергия» Лусине Даниелян предоставила несколько общих советов, которые помогут будущим мамочкам проходить беременность с большим комфортом.

Бояться — это препятствие, которое мешает нормальному протеканию беременности и родов. Плохие случаи — редкость. Если нужно, современная медицина предлагает много инструментов для оказания помощи. Из опыта можно сказать, что эффективность помощи настолько высока, что пациентки уже через полгода обсуждают возможность следующей беременности, делится Даниелян.

Также эксперт отмечает, что современные технологии, направленные на упрощение жизни и экономию времени, оказывают определенное воздействие на общество, в то время как беременность и роды остаются длительным и сложным процессом, пишет ИА RuNews24.ru.

«Процесс родов требует от женщины большого терпения, сил и часто занимает достаточно много времени. Поэтому я рекомендую близким и родственникам женщин, планирующих беременность, максимально поддерживать их и создавать положительные эмоции», — советует эксперт.

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