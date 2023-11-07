Акушер-гинеколог дала советы, как легче перенести беременность

Бояться — это препятствие, которое мешает нормальному протеканию беременности и родов. Плохие случаи — редкость. Если нужно, современная медицина предлагает много инструментов для оказания помощи. Из опыта можно сказать, что эффективность помощи настолько высока, что пациентки уже через полгода обсуждают возможность следующей беременности, делится Даниелян.