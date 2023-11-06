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Верховный суд встал на сторону жильцов аварийного дома в процессе с мэрией Уфы

Верховный суд отклонил жалобу мэрии Уфы из-за аварийного жилья

6 ноября 2023, 03:26
Фото: 1MI

Верховный суд встал на сторону жильцов аварийного дома в процессе с мэрией Уфы

Граждане несколько лет ждут от городских властей нового жилья.

Верховный суд встал на сторону жителей Уфы в процессе с городскими властями.

Деревянной двухэтажке в уфимской Нижегородке 88 лет. Из-за старости дома деревянные перекрытия и стены давно пришли в негодность — износ конструкций составляет 75 процентов. Однако мэрия, признав здание аварийным, не спешила его расселять. Жильцы должны были жить в опасных условиях до декабря 2026 года, а сам дом подлежал сносу.

Прокуратура потребовала, чтобы срок расселения сократили на 4 года, до декабря 2024 года. Суд подтвердил право жильцов, но власти палец о палец не ударили, чтобы исполнить судебное решение.

Тогда надзорное ведомство подало в суд на мэрию с требованием заключить с гражданами договоры социального найма и срочно дать им новое жильё. Первая инстанция согласилась с прокуратурой, но власти обжаловали решение.

Разбирательства дошли до Верховного суда. Там отклонили претензии руководства города, обязав его выполнить предыдущие решения.

#Общество#Город#Уфа#Прокуратура#Верховный суд#Новости Башкирии#Мэрия#Идэль Гумеров
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