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Posted 6 ноября 2023, 03:26

Published 6 ноября 2023, 03:26

Modified 6 ноября 2023, 03:28

Updated 6 ноября 2023, 03:28

Верховный суд встал на сторону жильцов аварийного дома в процессе с мэрией Уфы

Верховный суд отклонил жалобу мэрии Уфы из-за аварийного жилья

6 ноября 2023, 03:26
Фото: 1MI.

Верховный суд встал на сторону жильцов аварийного дома в процессе с мэрией Уфы

Граждане несколько лет ждут от городских властей нового жилья.

Верховный суд встал на сторону жителей Уфы в процессе с городскими властями.

Деревянной двухэтажке в уфимской Нижегородке 88 лет. Из-за старости дома деревянные перекрытия и стены давно пришли в негодность — износ конструкций составляет 75 процентов. Однако мэрия, признав здание аварийным, не спешила его расселять. Жильцы должны были жить в опасных условиях до декабря 2026 года, а сам дом подлежал сносу.

Прокуратура потребовала, чтобы срок расселения сократили на 4 года, до декабря 2024 года. Суд подтвердил право жильцов, но власти палец о палец не ударили, чтобы исполнить судебное решение.

Тогда надзорное ведомство подало в суд на мэрию с требованием заключить с гражданами договоры социального найма и срочно дать им новое жильё. Первая инстанция согласилась с прокуратурой, но власти обжаловали решение.

Разбирательства дошли до Верховного суда. Там отклонили претензии руководства города, обязав его выполнить предыдущие решения.

#Идэль Гумеров#Общество#Город#Уфа#Прокуратура Башкортостана#Верховный суд#Новости Башкирии#Мэрия
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