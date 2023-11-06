Верховный суд отклонил жалобу мэрии Уфы из-за аварийного жилья

Деревянной двухэтажке в уфимской Нижегородке 88 лет. Из-за старости дома деревянные перекрытия и стены давно пришли в негодность — износ конструкций составляет 75 процентов. Однако мэрия, признав здание аварийным, не спешила его расселять. Жильцы должны были жить в опасных условиях до декабря 2026 года, а сам дом подлежал сносу.