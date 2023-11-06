Верховный суд отклонил жалобу мэрии Уфы из-за аварийного жилья

Posted 6 ноября 2023, 03:26
Published 6 ноября 2023, 03:26
Modified 6 ноября 2023, 03:28
Updated 6 ноября 2023, 03:28
Верховный суд встал на сторону жителей Уфы в процессе с городскими властями.
Деревянной двухэтажке в уфимской Нижегородке 88 лет. Из-за старости дома деревянные перекрытия и стены давно пришли в негодность — износ конструкций составляет 75 процентов. Однако мэрия, признав здание аварийным, не спешила его расселять. Жильцы должны были жить в опасных условиях до декабря 2026 года, а сам дом подлежал сносу.
Прокуратура потребовала, чтобы срок расселения сократили на 4 года, до декабря 2024 года. Суд подтвердил право жильцов, но власти палец о палец не ударили, чтобы исполнить судебное решение.
Тогда надзорное ведомство подало в суд на мэрию с требованием заключить с гражданами договоры социального найма и срочно дать им новое жильё. Первая инстанция согласилась с прокуратурой, но власти обжаловали решение.
Разбирательства дошли до Верховного суда. Там отклонили претензии руководства города, обязав его выполнить предыдущие решения.