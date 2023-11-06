В Башкирии мост над речкой хотят отремонтировать за сотни миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
В Мечетлинском районе Башкирии собираются реконструировать мост длиной 54,2 метра. Начальная цена контракта — 186,28 млн рублей. Заказчик объекта — Управление дорожного хозяйства республики.
Речь идёт о мостовом переходе над рекой Мелекес, протекающей через Дуванский и Мечетлинский районы. По сведениям заказчика, сейчас сооружение находится в неудовлетворительном состоянии из-за трещин, выбоин и коллейности. Мост является частью дороги «Тастуба — Метели — Красноуфимск».
В обосновании цены говорится, что на строительно-монтажные работы должны пойти 143,57 млн рублей. Из них 39,5 млн планируется потратить на 2 участка подходов к мосту. Монтаж балок пролётного строения обойдётся в 11,9 млн, а устройство свай — 10,8 млн рублей.
Работы должны будут завершиться в ноябре 2025 года. Деньги выделят из республиканского бюджета.
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