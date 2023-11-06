В Башкирии мост над речкой хотят отремонтировать за сотни миллионов рублей

Господряды на строительстве и ремонте дорог привели к целой череде скандалов. На трассе «Бирск — Тастуба — Сатка» рабочего придавило катком, а полсотни дорожников работали без трудовых договоров. Гендиректор компании, ответственной за трассу, арестован за хищения. А в Сибае на скамье подсудимых оказались крупные чиновники, которые провалили ремонт дороги в городе.