В «Артеке» прошло награждение победителей и призеров «Большой перемены»

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Старшеклассники, которые победили в конкурсе, получат на свое образование до одного миллиона рублей и дополнительные баллы при поступлении в вузы. Также им предложат отправиться в туры по России. Призы получат и педагоги-наставники, подготовившие победителей, а также другие участники, которые показали достойные результаты. Об этом пишет 56orb.ru.
Как отметил Сергей Кириенко, количество участников конкурса растет каждый год, и в этом году их число превысило пять миллионов. Он подчеркнул, что в четвертом сезоне конкурса большое внимание жюри уделяло командной работе конкурсантов. Ведь действительно серьезные задачи делаются не в одиночку. По его словам, кроме призов и денег участникам важно и другое: выйти из конкурса с большим количеством друзей.
«Главное — это люди», — подчеркнул Сергей Кириенко.
Также он рассказал о выставке-форуме «Россия», которая открылась на ВДНХ в День народного единства. На ней представлены достижения всех регионов страны и всех отраслей. Как сказал Кириенко, Россия сегодня — это страна возможностей для молодых людей.
«От того, насколько смело вы будете мечтать, сколько усилий вы приложите для достижения своей мечты, зависит не только ваш успех, но и успех всей нашей большой страны», — завершил Сергей Кириенко.
Конкурс «Большая перемена» проводится организацией «Движение Первых» при участии Росмолодежи и поддержке Минпросвещения и Минобрнауки РФ. Он реализуется в рамках национального проекта «Образование».