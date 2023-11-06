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В «Артеке» прошло награждение победителей и призеров «Большой перемены»

В «Артеке» прошло награждение победителей и призеров «Большой перемены»

6 ноября 2023, 08:31
Фото: Росмолодежь
В международном детском центре «Артек» назвали победителей и призеров конкурса «Большая перемена» среди школьников 8 — 10-х классов. В церемонии награждения принял участие первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Старшеклассники, которые победили в конкурсе, получат на свое образование до одного миллиона рублей и дополнительные баллы при поступлении в вузы. Также им предложат отправиться в туры по России. Призы получат и педагоги-наставники, подготовившие победителей, а также другие участники, которые показали достойные результаты. Об этом пишет 56orb.ru.

Как отметил Сергей Кириенко, количество участников конкурса растет каждый год, и в этом году их число превысило пять миллионов. Он подчеркнул, что в четвертом сезоне конкурса большое внимание жюри уделяло командной работе конкурсантов. Ведь действительно серьезные задачи делаются не в одиночку. По его словам, кроме призов и денег участникам важно и другое: выйти из конкурса с большим количеством друзей.

«Главное — это люди», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Также он рассказал о выставке-форуме «Россия», которая открылась на ВДНХ в День народного единства. На ней представлены достижения всех регионов страны и всех отраслей. Как сказал Кириенко, Россия сегодня — это страна возможностей для молодых людей.

«От того, насколько смело вы будете мечтать, сколько усилий вы приложите для достижения своей мечты, зависит не только ваш успех, но и успех всей нашей большой страны», — завершил Сергей Кириенко.

Конкурс «Большая перемена» проводится организацией «Движение Первых» при участии Росмолодежи и поддержке Минпросвещения и Минобрнауки РФ. Он реализуется в рамках национального проекта «Образование».

#Общество
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