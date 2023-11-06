В «Артеке» прошло награждение победителей и призеров «Большой перемены»

Как отметил Сергей Кириенко, количество участников конкурса растет каждый год, и в этом году их число превысило пять миллионов. Он подчеркнул, что в четвертом сезоне конкурса большое внимание жюри уделяло командной работе конкурсантов. Ведь действительно серьезные задачи делаются не в одиночку. По его словам, кроме призов и денег участникам важно и другое: выйти из конкурса с большим количеством друзей.