Учёные рассказали о природе северного сияния над Башкирией

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Учёные из Института прикладной геофизики Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о высокой солнечной активности.
Физики предсказывали активные периоды в конце суток, а также неустойчивость и слабое возмущение магнитного поля Земли. Так, в Мурманске в 20:00 по московскому времени вчера было зафиксировано начало магнитной бури.
Мы рассказывали о том, что дестабилизация геомагнитного поля связана с солнечной активностью. Результатом взаимодействия солнечного ветра и магнитного поля является полярное сияние — явление, которое могли наблюдать этой ночью жители Башкирии.
Прогнозисты ожидают устойчивую радиационную ситуацию, однако предупреждают о возможных проблемах с коротковолновой радиосвязью. Её применяют для связи на больших расстояниях.
На 6 ноября учёные прогнозируют слабые возмущения геомагнитного поля.