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Published Сегодня, 07:59

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Updated Сегодня, 08:01

Физики рассказали о причинах северного сияния, которое видели жители Башкирии

Учёные рассказали о природе северного сияния над Башкирией

6 ноября 2023, 07:59
Фото: mkset.ru

Физики рассказали о причинах северного сияния, которое видели жители Башкирии

Из-за солнечной активности возможны проблемы с радиосвязью.

Учёные из Института прикладной геофизики Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о высокой солнечной активности.

Физики предсказывали активные периоды в конце суток, а также неустойчивость и слабое возмущение магнитного поля Земли. Так, в Мурманске в 20:00 по московскому времени вчера было зафиксировано начало магнитной бури.

Мы рассказывали о том, что дестабилизация геомагнитного поля связана с солнечной активностью. Результатом взаимодействия солнечного ветра и магнитного поля является полярное сияние — явление, которое могли наблюдать этой ночью жители Башкирии.

Небо над Башкирией озарило северное сияние
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Прогнозисты ожидают устойчивую радиационную ситуацию, однако предупреждают о возможных проблемах с коротковолновой радиосвязью. Её применяют для связи на больших расстояниях.

На 6 ноября учёные прогнозируют слабые возмущения геомагнитного поля.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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Небо над Башкирией озарило северное сияние
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