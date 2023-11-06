Туманы и дожди: стало известно, какой будет погода в Башкирии в начале рабочей недели

Во вторник сохранится тепло — днём температура сохранится на уровне от +4 до +9°. Теплее станет и ночью — от -3 до +2°. В то же время прибавится осадков — местами возможны кратковременные дожди. Ветер будет юго-восточным и южным, без порывов. До 9 утра на дорогах будет довольно сложно — из-за тумана видимость уменьшится до 500 метров.