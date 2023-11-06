Туманы и дожди: стало известно, какой будет погода в Башкирии в начале рабочей недели

Posted 6 ноября 2023, 11:38
Published 6 ноября 2023, 11:38
Modified 6 ноября 2023, 11:40
Updated 6 ноября 2023, 11:40
В первые дни короткой рабочей недели погода изменится несущественно. Об этом стало известно из сообщений Башгидрометецентра.
Во вторник сохранится тепло — днём температура сохранится на уровне от +4 до +9°. Теплее станет и ночью — от -3 до +2°. В то же время прибавится осадков — местами возможны кратковременные дожди. Ветер будет юго-восточным и южным, без порывов. До 9 утра на дорогах будет довольно сложно — из-за тумана видимость уменьшится до 500 метров.
Лёгкое похолодание ждём жителей республики послезавтра. Синоптики предвещают дождь, который принесут западные ветры. Температура опустится до +3, +8° градусов днём. Ночь ожидается теплее, чем во вторник — нижний показатель термометра не упадёт ниже -1°, а верхняя планка составит +4°.
Загрязнение атмосферы в ближайшие дни не прогнозируется.
В ноябре прогнозисты обещают температуру до 1-1,5 градусов выше среднегодовой нормы.