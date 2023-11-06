Торгово-промышленная палата Башкирии подписала соглашение с китайскими партнёрами

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Президент Торгово-промышленной палаты Башкирии Тимур Хакимов вошёл в состав бизнес-миссии в Китайской народной республике.
В делегацию, которую возглавляет премьер-министр республики Андрей Назаров, вошли представители 40 предприятий Башкирии.
6 ноября гости встретились с главой Китайского центра развития международного бизнеса и председателем Китайской ассоциации ведения предпринимательства в Юго-Восточной Европе Ли Яньцзюнем. Участники совещания познакомились с экономикой Башкирии как одного из «опорных регионов» России. Республику представили как благоприятную для взаимодействия с зарубежными странами, бизнесменов, желающих инвестировать в экономику республики. В числе преимуществ названы грамотная логистика, удобное географическое расположение и условия для бизнеса.
КНР — главный партнёр Башкирии с долей в 24,2% во внешней торговле. Китайский капитал участвует в 9 предприятиях, которые действуют на нашей земле.
Ли Яньцзюн посетовал на то, что регламент не позволил вместить на встречу всех желающих предпринимателей. Также он подтвердил, что посетит Уфу в рамках Международной недели бизнеса, которая пройдёт в конце ноября.
По итогам встречи с вице-губернатором провинции Ляонин принято решение организовать рабочую группу для дальнейшего сотрудничества. Также делегация встретилась с гендиректором Beijing Capital Group Company Лю Юнчжэном.
В конце первого рабочего дня деловой программы ТПП РБ подписала соглашение о сотрудничестве с MAIKEN INDUSTRIAL MATERIALS (XIAMEN) CO., LTD.