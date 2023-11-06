Торгово-промышленная палата Башкирии подписала соглашение с китайскими партнёрами

6 ноября гости встретились с главой Китайского центра развития международного бизнеса и председателем Китайской ассоциации ведения предпринимательства в Юго-Восточной Европе Ли Яньцзюнем. Участники совещания познакомились с экономикой Башкирии как одного из «опорных регионов» России. Республику представили как благоприятную для взаимодействия с зарубежными странами, бизнесменов, желающих инвестировать в экономику республики. В числе преимуществ названы грамотная логистика, удобное географическое расположение и условия для бизнеса.