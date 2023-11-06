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Published Сегодня, 15:08

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Updated Сегодня, 15:10

Торгово-промышленная палата Башкирии представлена в деловой поездке в Китай

Торгово-промышленная палата Башкирии подписала соглашение с китайскими партнёрами

6 ноября 2023, 15:08

Торгово-промышленная палата Башкирии представлена в деловой поездке в Китай

Дальневосточные партнёры услышали об инвестиционной привлекательности нашей республики.

Президент Торгово-промышленной палаты Башкирии Тимур Хакимов вошёл в состав бизнес-миссии в Китайской народной республике.

В делегацию, которую возглавляет премьер-министр республики Андрей Назаров, вошли представители 40 предприятий Башкирии.

6 ноября гости встретились с главой Китайского центра развития международного бизнеса и председателем Китайской ассоциации ведения предпринимательства в Юго-Восточной Европе Ли Яньцзюнем. Участники совещания познакомились с экономикой Башкирии как одного из «опорных регионов» России. Республику представили как благоприятную для взаимодействия с зарубежными странами, бизнесменов, желающих инвестировать в экономику республики. В числе преимуществ названы грамотная логистика, удобное географическое расположение и условия для бизнеса.

КНР — главный партнёр Башкирии с долей в 24,2% во внешней торговле. Китайский капитал участвует в 9 предприятиях, которые действуют на нашей земле.

Ли Яньцзюн посетовал на то, что регламент не позволил вместить на встречу всех желающих предпринимателей. Также он подтвердил, что посетит Уфу в рамках Международной недели бизнеса, которая пройдёт в конце ноября.

По итогам встречи с вице-губернатором провинции Ляонин принято решение организовать рабочую группу для дальнейшего сотрудничества. Также делегация встретилась с гендиректором Beijing Capital Group Company Лю Юнчжэном.

В конце первого рабочего дня деловой программы ТПП РБ подписала соглашение о сотрудничестве с MAIKEN INDUSTRIAL MATERIALS (XIAMEN) CO., LTD.

#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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