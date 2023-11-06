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Северное сияние над Башкирией, смерть рабочего на скандальной трассе, фаер-шоу в Уфе

Северное сияние над Башкирией, смерть рабочего на скандальной трассе, фаер-шоу в Уфе

6 ноября 2023, 16:58
Главные события 6 ноября в Башкирии и в Уфе — в дайджесте Mkset.

Небо Башкирии озарило полярное сияние. Удивительное астрофизическое явление не должно шокировать — оно объясняется довольно простыми физическими процессами. Впрочем, вместе с прекрасными картинами космос приносит и сложности.

Трасса «Бирск — Тастуба — Сатка» в центре нового скандала. Ранее гендиректор «Башкиравтодора» оказался за решёткой за хищения, выявленные при строительстве автодороги. Теперь трудовая инспекция подвела итоги расследования несчастного случая. Рабочий, попавший под дорожный каток, погиб из-за неудовлетворительного состояния охраны труда на предприятии. Многострадальный строительный объект строили рабочие, которые не были оформлены должным образом.

В Сипайлово прохожий, видимо, увлекающийся пиротехникой, переборщил. Он не смог пройти мимо детской площадки и бросил к детской горке неизвестное взрывное устройство. Грохот испугал бабулек и автомобилистов — двор наполнил вой сигнализации.

Власти Уфы тянули с расселением аварийного дома, который построен ещё до Второй мировой войны. Это привело к проблемам — сначала прокуратура пыталась по-доброму объяснить, что жители живут в небезопасных условиях. Но мэрия лишь зевала и откладывала в долгий ящик. Тогда дело дошло до Верховного суда. Тем временем износ конструкций составил 75%.

#Общество#Экономика#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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