Северное сияние над Башкирией, смерть рабочего на скандальной трассе, фаер-шоу в Уфе

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Небо Башкирии озарило полярное сияние. Удивительное астрофизическое явление не должно шокировать — оно объясняется довольно простыми физическими процессами. Впрочем, вместе с прекрасными картинами космос приносит и сложности.
Трасса «Бирск — Тастуба — Сатка» в центре нового скандала. Ранее гендиректор «Башкиравтодора» оказался за решёткой за хищения, выявленные при строительстве автодороги. Теперь трудовая инспекция подвела итоги расследования несчастного случая. Рабочий, попавший под дорожный каток, погиб из-за неудовлетворительного состояния охраны труда на предприятии. Многострадальный строительный объект строили рабочие, которые не были оформлены должным образом.
В Сипайлово прохожий, видимо, увлекающийся пиротехникой, переборщил. Он не смог пройти мимо детской площадки и бросил к детской горке неизвестное взрывное устройство. Грохот испугал бабулек и автомобилистов — двор наполнил вой сигнализации.
Власти Уфы тянули с расселением аварийного дома, который построен ещё до Второй мировой войны. Это привело к проблемам — сначала прокуратура пыталась по-доброму объяснить, что жители живут в небезопасных условиях. Но мэрия лишь зевала и откладывала в долгий ящик. Тогда дело дошло до Верховного суда. Тем временем износ конструкций составил 75%.