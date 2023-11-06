Северное сияние над Башкирией, смерть рабочего на скандальной трассе, фаер-шоу в Уфе

Власти Уфы тянули с расселением аварийного дома, который построен ещё до Второй мировой войны. Это привело к проблемам — сначала прокуратура пыталась по-доброму объяснить, что жители живут в небезопасных условиях. Но мэрия лишь зевала и откладывала в долгий ящик. Тогда дело дошло до Верховного суда. Тем временем износ конструкций составил 75%.