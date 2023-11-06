Поэт и певица Ирина Дубцова выступила на сцене выставки-форума «Россия» 6 ноября

Международная выставка-форум «Россия» объединяет на одной площадке главные достижения страны. Сообщается, что на протяжении всего времени проведения выставки организаторы будут предлагать гостям участие в разнообразных культурно-развлекательных мероприятиях, насыщенную деловую и образовательную программу. Посетители смогут ознакомиться с экспозициями 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Для участия в выставке приглашены представители органов федеральной власти, крупных корпораций и общественных объединений.