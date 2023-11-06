Поэт и певица Ирина Дубцова выступила на сцене выставки-форума «Россия» 6 ноября

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Главная сцена выставки «Россия» находится за павильоном № 1 ВДНХ. Организаторы концерта — команда павильона Банка России «Умные финансы». Об этом информирует 56orb.ru.
Напомним: Ирина Дубцова — певица, композитор и поэтесса, победительница «Фабрики звёзд». На концерте она представила зрителям свои хиты: «Не целуешь», «Под дождём», «Люби меня долго», «О нём».
«Одна из самых талантливых исполнительниц на российской эстраде. Её концерт — это всегда потрясающая энергетика с живым звуком!» — так отзываются о Дубцовой организаторы концерта, позитивное настроение и приятные воспоминания остаются со зрителями надолго.
Международная выставка-форум «Россия» объединяет на одной площадке главные достижения страны. Сообщается, что на протяжении всего времени проведения выставки организаторы будут предлагать гостям участие в разнообразных культурно-развлекательных мероприятиях, насыщенную деловую и образовательную программу. Посетители смогут ознакомиться с экспозициями 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Для участия в выставке приглашены представители органов федеральной власти, крупных корпораций и общественных объединений.
Выставка «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. Вход на выставку бесплатный. Для участия в отдельных мероприятиях нужна предварительная регистрация. Ежедневно для посетителей выставки проводятся бесплатные экскурсии. Регистрация для участия в экскурсиях доступна на сайте мероприятия в разделе «Афиша».