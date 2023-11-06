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Поэт и певица Ирина Дубцова выступила на сцене выставки-форума «Россия» 6 ноября

Поэт и певица Ирина Дубцова выступила на сцене выставки-форума «Россия» 6 ноября

6 ноября 2023, 12:56
Фото: 1MI
6 ноября на главной сцене международной выставки-форума «Россия», проходящей на ВДНХ, состоялось выступление поэта и певицы Ирины Дубцовой. На одной сцене с популярной исполнительницей выступили также кавер-группа Crazy Beats и DJ Tonixx.

Главная сцена выставки «Россия» находится за павильоном № 1 ВДНХ. Организаторы концерта — команда павильона Банка России «Умные финансы». Об этом информирует 56orb.ru.

Напомним: Ирина Дубцова — певица, композитор и поэтесса, победительница «Фабрики звёзд». На концерте она представила зрителям свои хиты: «Не целуешь», «Под дождём», «Люби меня долго», «О нём».

«Одна из самых талантливых исполнительниц на российской эстраде. Её концерт — это всегда потрясающая энергетика с живым звуком!» — так отзываются о Дубцовой организаторы концерта, позитивное настроение и приятные воспоминания остаются со зрителями надолго.

Международная выставка-форум «Россия» объединяет на одной площадке главные достижения страны. Сообщается, что на протяжении всего времени проведения выставки организаторы будут предлагать гостям участие в разнообразных культурно-развлекательных мероприятиях, насыщенную деловую и образовательную программу. Посетители смогут ознакомиться с экспозициями 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Для участия в выставке приглашены представители органов федеральной власти, крупных корпораций и общественных объединений.

Выставка «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. Вход на выставку бесплатный. Для участия в отдельных мероприятиях нужна предварительная регистрация. Ежедневно для посетителей выставки проводятся бесплатные экскурсии. Регистрация для участия в экскурсиях доступна на сайте мероприятия в разделе «Афиша».

#Общество
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