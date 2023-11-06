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Жители Башкирии показали фотографии красочного астрономического явления

Небо над Башкирией озарило северное сияние

6 ноября 2023, 07:00
Фото: mkset.ru

Жители Башкирии показали фотографии красочного астрономического явления

Загадочное явление объясняется астрономией и физикой.

Минувшей ночью во многих частях России было видно полярное сияние. Космическое явление обычно заметно для жителей приполярных регионов страны.

Фото: mkset.ru

Полярное сияние, в нашем полушарии известное как «северное», а поэтами именуемое «авророй», возникает из-за свечения ионизированных частиц в верхних слоях атмосферы. Частицы солнечного ветра, выбрасываемые из поверхности светила, взаимодействуют с магнитным полем Земли. Из-за этого взаимодействия происходит люминесценция — свечение частиц кислорода и азота (основных частей нашей атмосферы). Полярные сияния происходят и на других планетах, но цвет получается другой.

Учёные связывают северное сияние в ночь с 5 на 6 ноября с тем, что на Солнце происходил всплеск частиц, с огромной скоростью устремляющихся в космическое пространство и долетающих до атмосферы Земли. Из-за высокой интенсивности «солнечных выбросов», его смогли увидеть жители южных широт.

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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