Небо над Башкирией озарило северное сияние

Полярное сияние, в нашем полушарии известное как «северное», а поэтами именуемое «авророй», возникает из-за свечения ионизированных частиц в верхних слоях атмосферы. Частицы солнечного ветра, выбрасываемые из поверхности светила, взаимодействуют с магнитным полем Земли. Из-за этого взаимодействия происходит люминесценция — свечение частиц кислорода и азота (основных частей нашей атмосферы). Полярные сияния происходят и на других планетах, но цвет получается другой.