Из Уфы хотят запустить прямой рейс до Китая

В прошлом году власти обещали, что во второй половине 2023 года появятся прямые рейсы до Урумчи — мегаполиса на северо-западе Китая. Однако на сегодняшний день прямых рейсов из Уфы до этого города нет. Ранее в аэропорту Уфы анонсировали возобновление прямого авиасообщения в Тайланд.