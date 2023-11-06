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Published Сегодня, 08:37

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Updated Сегодня, 08:39

Назаров предложил запустить самолёты из Уфы в Китай

Из Уфы хотят запустить прямой рейс до Китая

6 ноября 2023, 08:37
Фото: 1MI

Назаров предложил запустить самолёты из Уфы в Китай

Как и в Уфе, в этом городе развита авиационная промышленность.

Между Уфой и Шэньяном может появиться прямое авиасообщение. Об этом сообщает «РБК-Уфа».

Шэньян находится в северо-восточной части Китая. Раньше он назывался Мукден. У этого города в 1905 году произошло крупнейшее сражение русско-японской войны, закончившееся крупным поражением России. Сейчас в Шэньяне живёт около 9 млн человек, в городе производятся самолёты, ракетно-космическое оборудование, автомобили, роботы, станки, шины и медикаменты. В 2008 году в Шэньяне проводились некоторые соревнования олимпийских игр.

Город связан железнодорожным сообщением с Пекином — время в пути по высокоскоростной магистрали составляет 4 часа. А местный аэропорт обслуживает рейсы в Пекин, Пхеньян, Иркутск, Токио, Шанхай, Улан-Удэ, Гонконг, Сеул и другие города.

Когда появится рейс из Башкирии, не сообщается. По словам премьер-министра Башкирии, Уфа с 2011 года является побратимом Шэньяна.

В прошлом году власти обещали, что во второй половине 2023 года появятся прямые рейсы до Урумчи — мегаполиса на северо-западе Китая. Однако на сегодняшний день прямых рейсов из Уфы до этого города нет. Ранее в аэропорту Уфы анонсировали возобновление прямого авиасообщения в Тайланд.

#Общество#Экономика#Уфа#Аэропорт#Новости Башкирии#Китай#Идэль Гумеров
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