Из Уфы хотят запустить прямой рейс до Китая

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Между Уфой и Шэньяном может появиться прямое авиасообщение. Об этом сообщает «РБК-Уфа».
Шэньян находится в северо-восточной части Китая. Раньше он назывался Мукден. У этого города в 1905 году произошло крупнейшее сражение русско-японской войны, закончившееся крупным поражением России. Сейчас в Шэньяне живёт около 9 млн человек, в городе производятся самолёты, ракетно-космическое оборудование, автомобили, роботы, станки, шины и медикаменты. В 2008 году в Шэньяне проводились некоторые соревнования олимпийских игр.
Город связан железнодорожным сообщением с Пекином — время в пути по высокоскоростной магистрали составляет 4 часа. А местный аэропорт обслуживает рейсы в Пекин, Пхеньян, Иркутск, Токио, Шанхай, Улан-Удэ, Гонконг, Сеул и другие города.
Когда появится рейс из Башкирии, не сообщается. По словам премьер-министра Башкирии, Уфа с 2011 года является побратимом Шэньяна.
В прошлом году власти обещали, что во второй половине 2023 года появятся прямые рейсы до Урумчи — мегаполиса на северо-западе Китая. Однако на сегодняшний день прямых рейсов из Уфы до этого города нет. Ранее в аэропорту Уфы анонсировали возобновление прямого авиасообщения в Тайланд.