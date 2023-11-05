В Уфе рыбаки едва не погибли на Максимовском озере

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Сегодня, 5 ноября, днем в Уфе два рыбака едва не погибли, оказавшись в затруднительной ситуации на Максимовском озере.
Как сообщили в Госкомитете Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел во время рыбалки двух любителей находившихся на лодке. Внезапно, судно перевернулось, и мужчины оказались в воде.
На место происшествия были направлены сотрудники Управления гражданской защиты города Уфа. До прибытия спасателей, рыбакам помогли выбраться из воды свидетели инцидента.