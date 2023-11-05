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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

В Уфе рыбаки едва не погибли на Максимовском озере

В Уфе рыбаки едва не погибли на Максимовском озере

5 ноября 2023, 10:06
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС

Сегодня, 5 ноября, днем в Уфе два рыбака едва не погибли, оказавшись в затруднительной ситуации на Максимовском озере.

Как сообщили в Госкомитете Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел во время рыбалки двух любителей находившихся на лодке. Внезапно, судно перевернулось, и мужчины оказались в воде.

На место происшествия были направлены сотрудники Управления гражданской защиты города Уфа. До прибытия спасателей, рыбакам помогли выбраться из воды свидетели инцидента.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Рыбалка#Виалина Ахсанова
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