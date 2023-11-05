В Уфе ожидается неделя дождей

Гидрометцентра сообщает, что дожди ожидаются с середины недели и продолжатся до конца недели. Кроме того, в Уфу придет похолодание: в течение недели дневная температура будет колебаться в районе +5…8 градусов, а в воскресенье ожидается еще большее понижение до +1…+2 градусов днем.