В Уфе ожидается неделя дождей

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Гидрометцентра сообщает, что дожди ожидаются с середины недели и продолжатся до конца недели. Кроме того, в Уфу придет похолодание: в течение недели дневная температура будет колебаться в районе +5…8 градусов, а в воскресенье ожидается еще большее понижение до +1…+2 градусов днем.
Ранее Mkset сообщал прогноз погоды на ноябрь. Так, по словам синоптиков во второй половине месяца зима станет заметнее. С 20-х чисел ноября в северных и горных районах ожидаются ночные морозы до -15; -18 градусов, а днем температура будет колебаться от +2 до -5 градусов.