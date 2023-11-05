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Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

В Уфе ожидается неделя дождей

В Уфе ожидается неделя дождей

5 ноября 2023, 05:40
Фото: Midjourney
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Уфе скоро произойдет изменение погоды.

Гидрометцентра сообщает, что дожди ожидаются с середины недели и продолжатся до конца недели. Кроме того, в Уфу придет похолодание: в течение недели дневная температура будет колебаться в районе +5…8 градусов, а в воскресенье ожидается еще большее понижение до +1…+2 градусов днем.

Ранее Mkset сообщал прогноз погоды на ноябрь. Так, по словам синоптиков во второй половине месяца зима станет заметнее. С 20-х чисел ноября в северных и горных районах ожидаются ночные морозы до -15; -18 градусов, а днем температура будет колебаться от +2 до -5 градусов.

#Общество#Башкирия#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Осень#Холодная погода
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