В Башкирии ребёнок заразился опасным венерическим заболеванием

В Башкирии за прошедший месяц было зарегистрировано 50 случаев опасной половой инфекции — сифилиса. Эта информация была опубликована специалистами федерального Роспотребнадзора. За девять месяцев текущего года обнаружено 215 случаев заболевания сифилисом в республике, включая одного ребенка в возрасте младше 14 лет.