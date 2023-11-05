В Башкирии ребёнок заразился опасным венерическим заболеванием

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В Башкирии за прошедший месяц было зарегистрировано 50 случаев опасной половой инфекции — сифилиса. Эта информация была опубликована специалистами федерального Роспотребнадзора. За девять месяцев текущего года обнаружено 215 случаев заболевания сифилисом в республике, включая одного ребенка в возрасте младше 14 лет.
В сравнении с прошлым годом число случаев снизилось на 8%. Уровень заболеваемости в Башкирии за январь–сентябрь 2023 года составил 5,36 случаев на 100 тысяч жителей.
По сравнению с общероссийским показателем в 12,28 случаев на 100 тысяч населения, ситуация в республике относительно лучше. Однако наиболее тревожная обстановка по заболеваемости сифилисом наблюдается в Москве (52 случая) и Тыве (42,54 случая).