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Updated Сегодня, 12:29

Роспотребнадзор раскрыл последние данные случаев заражения сифилисом в Башкирии

В Башкирии ребёнок заразился опасным венерическим заболеванием

5 ноября 2023, 12:27
Фото: 1MI

Роспотребнадзор раскрыл последние данные случаев заражения сифилисом в Башкирии

Статистику опубликовали специалисты федерального Роспотребнадзора.

В Башкирии за прошедший месяц было зарегистрировано 50 случаев опасной половой инфекции — сифилиса. Эта информация была опубликована специалистами федерального Роспотребнадзора. За девять месяцев текущего года обнаружено 215 случаев заболевания сифилисом в республике, включая одного ребенка в возрасте младше 14 лет.

В сравнении с прошлым годом число случаев снизилось на 8%. Уровень заболеваемости в Башкирии за январь–сентябрь 2023 года составил 5,36 случаев на 100 тысяч жителей.

По сравнению с общероссийским показателем в 12,28 случаев на 100 тысяч населения, ситуация в республике относительно лучше. Однако наиболее тревожная обстановка по заболеваемости сифилисом наблюдается в Москве (52 случая) и Тыве (42,54 случая).

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#Виалина Ахсанова
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