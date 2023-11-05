Ушёл под воду: в Уфе автомобиль утонул из-за шалости ребенка

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Вчера вечером, 4 ноября, в Уфе произошел инцидент, в результате которого автомобиль утонул в районе пассажирской пристани «ДОК». По информации пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, причиной происшествия стала детская шалость — родители оставили ребенка внутри машины и, играя, малыш снял ручник.
Однако, благодаря быстрой реакции и отсутствию травм, ребенок остался невредимым. Владельцы внедорожника планируют достать его из реки самостоятельно, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.