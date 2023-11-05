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Автомобиль в Уфе утонул из-за снятого ребенком ручника

Ушёл под воду: в Уфе автомобиль утонул из-за шалости ребенка

5 ноября 2023, 07:56
Фото: https://web.telegram.org/k/#@goskomitet_rb_po_chs

Автомобиль в Уфе утонул из-за снятого ребенком ручника

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС

Вчера вечером, 4 ноября, в Уфе произошел инцидент, в результате которого автомобиль утонул в районе пассажирской пристани «ДОК». По информации пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, причиной происшествия стала детская шалость — родители оставили ребенка внутри машины и, играя, малыш снял ручник.

Однако, благодаря быстрой реакции и отсутствию травм, ребенок остался невредимым. Владельцы внедорожника планируют достать его из реки самостоятельно, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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