Ушёл под воду: в Уфе автомобиль утонул из-за шалости ребенка

Вчера вечером, 4 ноября, в Уфе произошел инцидент, в результате которого автомобиль утонул в районе пассажирской пристани «ДОК». По информации пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, причиной происшествия стала детская шалость — родители оставили ребенка внутри машины и, играя, малыш снял ручник.