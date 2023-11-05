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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Стало известно в какие месяцы чаще всего заключали браки в Башкирии

Стало известно в какие месяцы чаще всего заключали браки в Башкирии

5 ноября 2023, 09:04
Фото: Midjourney
Об этом свидетельствуют данные Башстата

В Башкирии в 2023 году были зарегистрированы 15,7 тысячи браков за восемь месяцев, сообщает Башстат. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Таким образом, на 1 000 жителей приходится 5,8 случая регистрации брака.

Самым популярным месяцем для заключения брака в 2023 году стал июль, в котором было зарегистрировано 3,3 тысячи браков. Интересно отметить, что и в 2022, и в 2021 годах июль также был самым востребованным месяцем для регистрации отношений в ЗАГСе.

В мае браки в Башкирии регистрируются наименее часто. В текущем году лишь 1 тысяча пар выбрали этот месяц для своей свадьбы. В сравнении с прошлыми годами, в 2022 году этот показатель составил 0,8 тысячи, а в 2021 году — 0,9 тысячи.

Ранее Mkset сообщал, что в число браков превышает число разводов. Согласно документу, в течение шести месяцев текущего года в Башкортостане заключили брак 9223 пары, что на 275 больше, чем годом ранее. В то же время, количество разводов составило 8126 пар, в 2022 году — 8164.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Браки#Виалина Ахсанова
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