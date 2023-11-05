Стало известно в какие месяцы чаще всего заключали браки в Башкирии

В мае браки в Башкирии регистрируются наименее часто. В текущем году лишь 1 тысяча пар выбрали этот месяц для своей свадьбы. В сравнении с прошлыми годами, в 2022 году этот показатель составил 0,8 тысячи, а в 2021 году — 0,9 тысячи.