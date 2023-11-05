mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

В Башкирии наблюдается положительная динамика миграционной убыли

Снижение миграционной убыли в Башкирии: люди стали реже уезжать

5 ноября 2023, 07:00
Фото: 1MI

В Башкирии наблюдается положительная динамика миграционной убыли

Согласно докладу Росстата, в Башкирии наблюдается положительная динамика в миграционном движении населения.

За восемь месяцев текущего года в регион прибыли 82 162 человека, в то время как выехали из республики 83 427 человек. Таким образом, миграционная убыль населения составила 1 265 человек. Это существенное улучшение по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда убыль населения составляла 1 923 человека.

В России в целом отмечается увеличение миграции. За время отчетного периода текущего года количество прибывших людей составило 2 598 673, в то время как число выбывших достигло отметки в 2 454 782. Таким образом, прирост миграции составил 143 891 человек.

В прошлом году, напротив, было зафиксировано уменьшение миграции на 48 952 человека. В Приволжском федеральном округе также отмечается увеличение миграции на 2 949 человек. В частности, это особенно заметно в Республике Татарстан (+5 254) и Самарской области (+3 042).

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Миграция#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Курсы, кофейни, коворкинги: как задержанный блогер Аяз Шабутдинов связан с Башкирией
3 ноября, 12:14
Вину не признал: в Белорецке вынесли приговор экс-супругу и убийце Дины Махияновой
3 ноября, 06:41
«Истеричное выступление»: Глава рескома КПРФ обвинил спикера Курултая в провокации
3 ноября, 06:28
Суд избрал меру пресечения обвиненному в мошенничестве гендиру «Башкиравтодора»
3 ноября, 15:45
Морской бой и тающие ледники: как выглядит новый сквер Михалева в Уфе
2 ноября, 11:02
Как мастеру в сфере услуг найти клиентов и получить стабильный поток заказов
3 ноября, 11:51