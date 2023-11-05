Снижение миграционной убыли в Башкирии: люди стали реже уезжать

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За восемь месяцев текущего года в регион прибыли 82 162 человека, в то время как выехали из республики 83 427 человек. Таким образом, миграционная убыль населения составила 1 265 человек. Это существенное улучшение по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда убыль населения составляла 1 923 человека.
В России в целом отмечается увеличение миграции. За время отчетного периода текущего года количество прибывших людей составило 2 598 673, в то время как число выбывших достигло отметки в 2 454 782. Таким образом, прирост миграции составил 143 891 человек.
В прошлом году, напротив, было зафиксировано уменьшение миграции на 48 952 человека. В Приволжском федеральном округе также отмечается увеличение миграции на 2 949 человек. В частности, это особенно заметно в Республике Татарстан (+5 254) и Самарской области (+3 042).