Снижение миграционной убыли в Башкирии: люди стали реже уезжать

За восемь месяцев текущего года в регион прибыли 82 162 человека, в то время как выехали из республики 83 427 человек. Таким образом, миграционная убыль населения составила 1 265 человек. Это существенное улучшение по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда убыль населения составляла 1 923 человека.