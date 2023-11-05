Радий Хабиров рассказал о соединении Ишимбайского и Бурзянского районов новой дорогой

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В одном из своих постов он сообщил, что Ишимбайский и Бурзянский районы Башкирии будут соединены новой асфальтированной дорогой.
«Мы приняли решение реализовать проект, соединить Ишимбайский район с Бурзянским хорошей асфальтированной дорогой», — сказал лидер республики.
Кроме того, Глава Башкирии планирует показать своей жене деревню Кулгунино, которая является одним из самых красивых мест его родины. Также, визит в Ишимбай предоставил Радию Хабирову возможность оценить ход работ по благоустройству двух парков. Однако его визит включает и другие цели.
Глава Башкирии также планирует посетить могилу Нугумана Мусина в деревне Кулгунино.
«И, конечно, когда буду в Ишимбае, поклонюсь могиле моих родителей. Вот такое у меня путешествие. Периодически буду рассказывать об этом. Всем хороших выходных!» — завершил Глава Башкирии.