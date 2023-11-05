Радий Хабиров рассказал о соединении Ишимбайского и Бурзянского районов новой дорогой

Кроме того, Глава Башкирии планирует показать своей жене деревню Кулгунино, которая является одним из самых красивых мест его родины. Также, визит в Ишимбай предоставил Радию Хабирову возможность оценить ход работ по благоустройству двух парков. Однако его визит включает и другие цели.