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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В Башкирии угарный газ унес жизни двух пожилых людей

Пожилая пара умерла от угарного газа в бане в Башкирии

5 ноября 2023, 12:59
Фото: Midjourney

В Башкирии угарный газ унес жизни двух пожилых людей

Об этом сообщил МЧС Башкирии

Вечером 3 ноября в деревне Дюртюли, в Башкирии, произошла трагедия: в частном домовладении были обнаружены два тела без признаков жизни — мужчины и женщины, родившихся в 1951 и 1953 годах. Предварительно установлено, что причиной их смерти стало отравление угарным газом.

На место происшествия не было вызвано сотрудников МЧС России. Прибывшая скорая медицинская помощь только подтвердила факт смерти обоих людей. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Пожилые люди
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