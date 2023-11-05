Пожилая пара умерла от угарного газа в бане в Башкирии

Вечером 3 ноября в деревне Дюртюли, в Башкирии, произошла трагедия: в частном домовладении были обнаружены два тела без признаков жизни — мужчины и женщины, родившихся в 1951 и 1953 годах. Предварительно установлено, что причиной их смерти стало отравление угарным газом.