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Updated Сегодня, 07:36

Число детей-сирот, попавших в приюты Башкирии, возросло

Минтруд Башкирии озвучил число детей-сирот проживающих в приютах

5 ноября 2023, 07:33
Фото: Midjourney

Число детей-сирот, попавших в приюты Башкирии, возросло

Об этом сообщается в проекте документа, опубликованном на сайте Министерства труда и социальной защиты РБ.

На 1 января 2023 года в Башкирии было зарегистрировано 10 882 детей-сирот. Это составляет 1,2% от общего числа детей в регионе. Согласно проекту документа, опубликованному на сайте Минтруда РБ, большинство детей (93%) находится на воспитании в замещающих семьях.

Также 597 детей проживают в приютах, а 164 ребенка получают образование в вузах и ссузах за счет государства. В 2022 году в приюты для детей и подростков поступили 1 977 несовершеннолетних. В сравнении с 2021 годом их количество выросло на 13,8%, а по сравнению с 2020 годом — на 16,4%.

#Общество#Башкирия#Сироты#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дети-сироты#Виалина Ахсанова
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