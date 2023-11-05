Минтруд Башкирии озвучил число детей-сирот проживающих в приютах

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
На 1 января 2023 года в Башкирии было зарегистрировано 10 882 детей-сирот. Это составляет 1,2% от общего числа детей в регионе. Согласно проекту документа, опубликованному на сайте Минтруда РБ, большинство детей (93%) находится на воспитании в замещающих семьях.
Также 597 детей проживают в приютах, а 164 ребенка получают образование в вузах и ссузах за счет государства. В 2022 году в приюты для детей и подростков поступили 1 977 несовершеннолетних. В сравнении с 2021 годом их количество выросло на 13,8%, а по сравнению с 2020 годом — на 16,4%.