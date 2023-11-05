Безжизненное тело мужчины найдено возле Павловского водохранилища в Башкирии

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Очевидцы обнаружили труп вблизи деревни Чебыково Караидельского района. Мужчина лежал рядом с лодкой, оснащенной мотором. В настоящее время устанавливается причина происшествия. Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия и проводят расследование.
Также, в пресс-службе напомнили, что при рыбалке на реках важно учитывать возможность образования льда, что сопряжено с определенными рисками, особенно при использовании резиновой лодки. Прежде чем отправляться на рыбалку, обязательно проверьте свои навыки плавания и имейте при себе средства спасения.
Наденьте спасательный жилет, чтобы обеспечить свою безопасность. Также не забудьте предупредить своих близких и родных о месте, куда вы направляетесь, а также ориентировочное время вашего возвращения. Эти меры помогут обеспечить вашу безопасность и позволят вам насладиться рыбалкой безопасно.