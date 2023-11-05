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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Безжизненное тело мужчины найдено возле Павловского водохранилища в Башкирии

Безжизненное тело мужчины найдено возле Павловского водохранилища в Башкирии

5 ноября 2023, 11:18
Фото: 1MI
Об этом информирует МЧС региона

Очевидцы обнаружили труп вблизи деревни Чебыково Караидельского района. Мужчина лежал рядом с лодкой, оснащенной мотором. В настоящее время устанавливается причина происшествия. Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия и проводят расследование.

Также, в пресс-службе напомнили, что при рыбалке на реках важно учитывать возможность образования льда, что сопряжено с определенными рисками, особенно при использовании резиновой лодки. Прежде чем отправляться на рыбалку, обязательно проверьте свои навыки плавания и имейте при себе средства спасения.

Наденьте спасательный жилет, чтобы обеспечить свою безопасность. Также не забудьте предупредить своих близких и родных о месте, куда вы направляетесь, а также ориентировочное время вашего возвращения. Эти меры помогут обеспечить вашу безопасность и позволят вам насладиться рыбалкой безопасно.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#МЧС#Виалина Ахсанова#МЧС Башкирии
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