Безжизненное тело мужчины найдено возле Павловского водохранилища в Башкирии

Также, в пресс-службе напомнили, что при рыбалке на реках важно учитывать возможность образования льда, что сопряжено с определенными рисками, особенно при использовании резиновой лодки. Прежде чем отправляться на рыбалку, обязательно проверьте свои навыки плавания и имейте при себе средства спасения.