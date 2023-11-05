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Updated Сегодня, 13:05

Александр Бречалов рассказал о стенде Удмуртии на выставке-форуме «Россия»

Александр Бречалов рассказал о стенде Удмуртии на выставке-форуме «Россия»

5 ноября 2023, 13:05
Фото: Правительство УР
Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл стенд республики на международной выставке-форуме «Россия» 4 ноября. На церемонии присутствовали известные уроженцы региона.

Как передает udm-info.ru, Бречалов сказал, что стенд знакомит посетителей с трудолюбивыми и патриотичными жителями региона. По его словам, в первую очередь рассказ пойдет о врачах, учителях, производственниках и селянах, без которых ничего бы не получилось.

Открытие стенда прошло в формате квартирника, где в дружелюбной обстановке гости могли встретиться с известными в России и мире спортсменами и деятелями культуры — амбассадорами Удмуртии. Так, балерина Елена Евсеева сказала, что стенд региона вызывает у нее чувство гордости за родную Удмуртию. По ее словам, она с большой радостью возвращается в Ижевск к своим родителям. Она испытывает гордость от того, что была лично знакома Михаилом Калашниковым.

На стенде рассказывается о спортсменах, ученых, деятелей культуры, предпринимателях и других жителях республики, кто запускал успешные социальные проекты. Также здесь представлены перспективы региона в сферах туризма, наукоемких производств и многих других.

Бречалов призвал как можно больше желающих посетить эту уникальную выставку и выразил готовность стать гидом для гостей стенда. Он также отметил других руководителей субъектов РФ, их команды, кабмин и всех остальных, кто создавал такую замечательную выставку.

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