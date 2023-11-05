Александр Бречалов рассказал о стенде Удмуртии на выставке-форуме «Россия»

Открытие стенда прошло в формате квартирника, где в дружелюбной обстановке гости могли встретиться с известными в России и мире спортсменами и деятелями культуры — амбассадорами Удмуртии. Так, балерина Елена Евсеева сказала, что стенд региона вызывает у нее чувство гордости за родную Удмуртию. По ее словам, она с большой радостью возвращается в Ижевск к своим родителям. Она испытывает гордость от того, что была лично знакома Михаилом Калашниковым.