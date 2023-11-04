В Уфе участок леса выставили на продажу за 250 млн рублей

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В Уфе на продажу выставлен участок леса площадью 1,44 га. Данный участок находится в Октябрьском районе города между парком «Кашкадан» и Лихачевской излучиной. Стоимость участка — 250 млн рублей.
Согласно тексту объявления, на данной территории предлагается построить жилой многоквартирный дом высотой до 20 этажей. Отмечается, что у нынешних владельцев есть два свидетельства на земельный участок и на сооружение. на территории участка имеется ливневка, которая ныне не используется.
Напомним, ранее в Уфе выставили на торги имущественный комплекс с земельным участком по адресу ул. Рихарда Зорге, 63. Начальная стоимость участка площадью 1,7 га — 95 млн рублей. Отмечается, что на участке лесопарка расположены три строения — здание (88 кв.м) и два помещения (10,2 и 29,3 кв.м). Все объекты, включая земельный участок, находятся в федеральной собственности.