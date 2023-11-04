В Уфе участок леса выставили на продажу за 250 млн рублей

Согласно тексту объявления, на данной территории предлагается построить жилой многоквартирный дом высотой до 20 этажей. Отмечается, что у нынешних владельцев есть два свидетельства на земельный участок и на сооружение. на территории участка имеется ливневка, которая ныне не используется.