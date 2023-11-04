В Уфе изменится график движения популярного автобусного маршрута

Напомним, в октябре этого года власти республики передали ГУП «Башавтотранс» 50 новых НефАЗов большого класса. Впоследствии их направили на магистральный маршрут № 226 «Уфимский ДОК — ул. Мушникова — СТЦ „Мега“». Тогда же в администрации Уфы заявили, что большие автобусы с этого маршрута заменят средние — на других. Данные об итогах распределения публикует Управление транспорта и связи.