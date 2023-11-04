В Уфе изменится график движения популярного автобусного маршрута

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Со вторника, 7 ноября, изменится график маршрута уфимского автобуса 35к. Ранее к перевозчику поступил ряд обращений местных жителей, попросивших продлить маршрут следования автобуса до остановки «Станция Шакша».
В пресс-службе «Башавтотранс» добавляют, что позволит жителям сэкономить время на дорогу.
Напомним, в октябре этого года власти республики передали ГУП «Башавтотранс» 50 новых НефАЗов большого класса. Впоследствии их направили на магистральный маршрут № 226 «Уфимский ДОК — ул. Мушникова — СТЦ „Мега“». Тогда же в администрации Уфы заявили, что большие автобусы с этого маршрута заменят средние — на других. Данные об итогах распределения публикует Управление транспорта и связи.