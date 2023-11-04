В России госкомпании просят поддержки из-за роста ключевой ставки

Напомним, Центральный банк начал повышение ставки с 21 июля этого года, когда она поднялась с 7,5 до 8,5%. В августе регулятор повысил ключевую ставку уже до 12%, что объяснялось ростом инфляции. В сентябре ЦБ РФ поднимает ключевую ставку до 13%, которое сопровождалось дальнейшим ростом инфляции. По данным самого регулятора, в сентябре рост потребительских цен ускорился до 14,6%. Годовая инфляция выросла до 6% — против 5,2% в августе.