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Posted 4 ноября, 06:23

Published 4 ноября, 06:23

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

В России госкомпании просят поддержки из-за роста ключевой ставки

В России госкомпании просят поддержки из-за роста ключевой ставки

4 ноября 2023, 06:23
Фото: Midjourney
Госкомпании просят власть о субсидировании, чтобы не урезать инвестрасходы и не повышать тарифы из-за роста ключевой ставки.

Компании начали жаловаться на предстоящий резкий рост долговой нагрузки в связи с резким повышением ключевой ставки. Например, у АвтоВАЗа сумма на обслуживание кредитов вырастет с 10 млрд рублей в нынешнем году до 17 млрд рублей в 2024 году. В РЖД пятилетние кредиты на развитие инфраструктуры придется брать под 17% годовых, и это сделает многие проекты попросту бессмысленными.

Важно, что проблема затронула не только крупнейшие госкомпании, но и других предпринимателей. Принимая решение о таком резком повышении ключевой ставки, Банк России руководствуется задачей по недопущению ускорения инфляции. Это остается приоритетом регулятора и существенно перевешивает то, что «на другой чаше весов».

Напомним, что до 15% ЦБ повысил ключевую ставку 27 октября. Эксперты отмечали, что ужесточение денежно-кредитной политики может негативно повлиять на секторы, зависимые от бюджетных денег и кредитов (например, рынок недвижимости), а также ударить по спросу и замедлить экономический рост. В конечном счете это означает, что деньги становятся дороже, это, в свою очередь, сдерживает покупательскую активность.

Напомним, Центральный банк начал повышение ставки с 21 июля этого года, когда она поднялась с 7,5 до 8,5%. В августе регулятор повысил ключевую ставку уже до 12%, что объяснялось ростом инфляции. В сентябре ЦБ РФ поднимает ключевую ставку до 13%, которое сопровождалось дальнейшим ростом инфляции. По данным самого регулятора, в сентябре рост потребительских цен ускорился до 14,6%. Годовая инфляция выросла до 6% — против 5,2% в августе.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Экономика#Андрей Королев#Новости
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