В Башкирии ужесточили контроль за оборотом пива

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Радий Хабиров подписал закон, усиливающий государственный контроль над оборотом пива и напитков на его основе в Башкирии.
По новому закону, производством пива и прочих пивных напитков смогут заниматься только организации, зарегистрированные в специальном реестре. Так власти планируют бороться с контрафактным алкоголем в республике.
Официально закон вступит в силу через десять дней с момента его опубликования, то есть 13 ноября.