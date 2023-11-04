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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

В Башкирии ужесточили контроль за оборотом пива

В Башкирии ужесточили контроль за оборотом пива

4 ноября 2023, 12:36
Фото: 1MI
Соответствующий закон подписал глава республики Радий Хабиров.

Радий Хабиров подписал закон, усиливающий государственный контроль над оборотом пива и напитков на его основе в Башкирии.

По новому закону, производством пива и прочих пивных напитков смогут заниматься только организации, зарегистрированные в специальном реестре. Так власти планируют бороться с контрафактным алкоголем в республике.

Официально закон вступит в силу через десять дней с момента его опубликования, то есть 13 ноября.

#Общество#Алкоголь#Новости Башкирии#Законы / Законопроекты#Закон#Азамат Нухов#Алкогольные напитки#Отправление алкоголем
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