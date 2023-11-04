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В Башкирии столкнулись две легковушки: в салоне находился 3-месячный ребёнок

В Башкирии столкнулись две легковушки: в салоне находился 3-месячный ребёнок

4 ноября 2023, 06:48
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Об инциденте сообщает пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС.

Инцидент произошел вечером 3 ноября на 134 км. трассы Уфа — Инзер — Белорецк.По прибытии подразделения к месту происшествия наблюдалось лобовое столкновение 2 легковых автомобилей: ВАЗ-2114 и Lada Granta.

На момент столкновения в автомобилях находились 5 человек, в числе которых трёхмесячный ребёнок. К счастью, малыш не пострадал. Одной из пассажирок потребовалась госпитализация: в результате ДТП она получила перелом ноги, другие после осмотра медиками были отпущены.

Напомним, ранее на 128-м километре автодороги Магнитогорск — Ира произошло ДТП с участием сельско-хозяйственной техники. Так, результате столкновения пассажирского автобуса «ГАЗель Некст» и трактора «Кировец» К-708 пострадало шесть человек.

#Общество#Происшествия#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Азамат Нухов
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