В Башкирии столкнулись две легковушки: в салоне находился 3-месячный ребёнок

На момент столкновения в автомобилях находились 5 человек, в числе которых трёхмесячный ребёнок. К счастью, малыш не пострадал. Одной из пассажирок потребовалась госпитализация: в результате ДТП она получила перелом ноги, другие после осмотра медиками были отпущены.