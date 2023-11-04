Центр военно-патриотического воспитания «Воин» откроют на юге Сахалина

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит сопредседателям «Российского Союза боевых искусств» — первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко и вице-премьеру — полпреду президента России на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал глава государства Владимир Путин. Уже сегодня к развитию центра «Воин» на Сахалине готовы подключиться ветераны боевых действий.
«Мы будем реализовывать две образовательные программы, в которых планируем обучать граждан основам обороны и безопасности, а также военно-спортивной подготовке и патриотическому воспитанию. Одна их них для повышения квалификации работников образовательных учреждений. Вторая — это дополнительное образование детей, молодежи и взрослых», — пояснил председатель сахалинского отделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Станислав Калентьев.
Инфраструктура аэродрома «Пушистый» позволит вывести подготовку военно-прикладному делу на качественно новый уровень. Воспитанникам центра «Воин» будут доступны музей под открытым небом, партизанская деревня, площадки для экстремальных забегов, территория для развития технических видов спорта, классы для обучения и занятия спортом. Срок обучения составит от 3 недель до 3 месяцев в зависимости от программы подготовки. Преподавательский состав формируется из профессиональных инструкторов, которые будут готовить жителей по более расширенной программе. Сейчас отделению центра «Воин» нужны кадры. Учреждение приглашает на работу кандидатов на должность «инструктор». Анкету необходимо отправлять на почту [email protected]. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (4242) 671-674.