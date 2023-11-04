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SHAMAN станет участником шоу «Портал в будущее» форума «Россия»

SHAMAN станет участником шоу «Портал в будущее» форума «Россия»

4 ноября 2023, 11:55
Фото: Кристина Кормилицына / iz.ru
Певец SHAMAN (он же Ярослав Дронов) выступит перед гостями международной выставки «Россия» в программе музыкально-мультимедийного шоу «Портал в будущее».

Как передает rt.com, шоу пройдет на ВДНХ в 20:00, а его участниками также станут Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников.

«Портал в будущее» — эксклюзивное музыкальное произведение, написанное специально к открытию этого форума, соединяющее в себе электронную и симфоническую композиции. На сооружении главной арки входа ВДНХ пройдёт футуристическое шоу о будущем России.

4 ноября в Москве на территории ВДНХ начала работу международная выставка-форум «Россия». Она продлится до 12 апреля 2024 года.

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