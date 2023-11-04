SHAMAN станет участником шоу «Портал в будущее» форума «Россия»

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Как передает rt.com, шоу пройдет на ВДНХ в 20:00, а его участниками также станут Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников.
«Портал в будущее» — эксклюзивное музыкальное произведение, написанное специально к открытию этого форума, соединяющее в себе электронную и симфоническую композиции. На сооружении главной арки входа ВДНХ пройдёт футуристическое шоу о будущем России.
4 ноября в Москве на территории ВДНХ начала работу международная выставка-форум «Россия». Она продлится до 12 апреля 2024 года.