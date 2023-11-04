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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Названы самые популярные памятники природы в Башкирии

Названы самые популярные памятники природы в Башкирии

4 ноября 2023, 08:09
Фото: 1MI
Ежегодно их посещают сотни тысяч туристов и любителей активного отдыха.

Все больше туристов выбирают нашу республику для активного отдыха. Ежегодно памятники природы в Башкирии посещают сотни тысяч туристов. При таком интенсивном антропогенном воздействии важно сохранять уникальность особо охраняемых природных территорий. Их суммарная площадь на сегодняшний день составляет около 1 млн. гектаров, что составляет порядка 7% территории республики. Кроме того, точками притяжения туристов выступают и природные парки.

Так, по данным ИА «Башинформ», на сегодняшний день выделяется пять основных точек притяжения туристов в республике:

  • Кандры-Куль;
  • Мурадымовское ущелье;
  • Иремель;
  • Аслы-Куль;
  • Зилим.

Отмечается, что с каждым годом их посещает все больше людей. Так, в 2021 году их посетило порядка 139 338 человек, в 2022 году — уже 205 000 туристов. За десять месяцев 2023 года в природных парках республики побывало порядка 195 000 человек.

#Азамат Нухов
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