Может ли Россия отказаться от параллельного импорта?

Параллельный импорт — ввоз оригинального товара в страну без разрешения правообладателя. По данным Минпромторга, за 2022 год по каналам параллельного импорта в Россию была поставлена продукция по 130 позициям на общую сумму около 2 млрд долларов. В основном, это запчасти для автомобилей, потребительская продукция для магазинов, и товары критического импорта, которые зарубежные партнеры РФ «отказались поставлять напрямую». Как правило, параллельный импорт касается продукции предприятий, вышедших или временно переставших работать на рынке из-за запрета реализации своей продукции в РФ ввиду санкций.