Может ли Россия отказаться от параллельного импорта?

Posted 4 ноября, 06:07
Published 4 ноября, 06:07
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Параллельный импорт — ввоз оригинального товара в страну без разрешения правообладателя. По данным Минпромторга, за 2022 год по каналам параллельного импорта в Россию была поставлена продукция по 130 позициям на общую сумму около 2 млрд долларов. В основном, это запчасти для автомобилей, потребительская продукция для магазинов, и товары критического импорта, которые зарубежные партнеры РФ «отказались поставлять напрямую». Как правило, параллельный импорт касается продукции предприятий, вышедших или временно переставших работать на рынке из-за запрета реализации своей продукции в РФ ввиду санкций.
Стоит отметить, что при параллельном импорте товары официально поставляются в Россию со всеми сертификатами качества. Согласно разъяснениям ФАС, параллельный импорт не лишает права гарантийного обслуживания и техподдержки. Сейчас в параллельном импорте задействованы десятки стран, в том числе Турция, Грузия, Казахстан, Узбекистан.
Минпромторг даже опубликовал список товаров, для которых разрешен параллельный импорт — то есть без согласия владельца бренда. То есть фактически правительство России разрешило такой импорт. Но способна ли Россия все это заменить? По мнению замдекана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, в импортозамещении сейчас нет провала, но есть проблемы. Например, с микрочипами определенного назначения.
Что касается перспектив отказа от параллельного импорта, эксперты сходятся во мнении — в ближайшем будущем эти планы нереалистичны. Импортозамещение — дело сложное, но может быть экономически невыгодным: вложения могут и не оправдаться.
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