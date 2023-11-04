«Дальше будет сложнее»: певец из Башкирии поделился сокровенным

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Знаменитый башкирский певец и шоумен Айдар Галимов в эфире радиостанции BFM рассказал о том, какой совет дал бы молодому себе. По словам певца, главное в жизни — ценить время и те возможности, которые появляются в молодости.
«Тому мальчишке можно было бы много что посоветовать. Я бы ему сказал, что не всегда так будет. Сейчас ты чувствуешь, что перед тобой огромные возможности, но постарайся их использовать в данный момент. Дальше будет сложнее и меньше возможностей. Цени время, время так быстро идет. Времени так мало, нужно ценить каждую встречу и мгновение», — высказался Галимов.